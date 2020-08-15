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Авария с участием Ефремова ,  
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Адвокат Ефремова объяснил отказ актера признать вину за ДТП в Москве

Эльман Пашаев
Эльман Пашаев (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Актер Михаил Ефремов отказался признать свою вину за ДТП со смертельным исходом в Москве, так как он не понял, как произошла авария. Об этом сообщил РБК адвокат актера Эльман Пашаев, комментируя публикацию протокола допроса Ефремова от 17 июня, в котором утверждается, что актер признает свою вину в совершении ДТП.

«Я неоднократно говорил, что человек не понял, как было и что было. После такой дозы алкоголя как вы себе это представляете? Поэтому пришлось отказаться от признаний, и то я долго его уговаривал», — сказал Пашаев.

В беседе с телеканалом RT Пашаев заявил, что изначально Ефремов ничего не понимал и не знал, поэтому признавал свою вину.

«Потому что со всех сторон все говорили... Он признал свою вину. Около 20 дней я ночью работал, собирал доказательства, исследовал определенные материалы, только после чего, когда я с ним обсудил все эти моменты, мы отказались от признания вины», — сказал Пашаев.

Он уточнил, что это произошло через восемь дней после совершения преступления. Адвокат объяснил, что после обсуждения всех обстоятельств с актером было решено отказаться от признания вины.

Пашаев также сообщил, что Ефремов находится дома после госпитализации с инсультом.

«Он уже дома, я прилетел ночью. Сегодня узнаю, как у него дела. Просто созвонились, я спрашивал, как дела, говорит: «Уже дома». Уже не хотелось состояние обсудить по телефону, думаю, пускай, после больницы отойдет чуть-чуть, отдохнет. Сегодня вечером заеду», — заключил адвокат Ефремова.

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Михаил Ефремов

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня. Управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee, актер выехал на встречную полосу на Смоленской площади и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого находился курьер интернет-магазина «Деликатеска» Сергей Захаров. Он получил множественные травмы. В тяжелом состоянии Захарова доставили в больницу, однако на следующий день он скончался.

Согласно результатам медэкспертизы, в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

9 июня суд отправил актера под домашний арест на два месяца. Ему предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК). Сначала актер признал свою вину, а на судебном заседании заявил, что не признает ее, поскольку ничего не помнит.

30 июля суд продлил домашний арест актера до 22 января 2021 года.

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В ходе судебного заседания, состоявшегося 5 августа, Ефремов отказался признавать свою вину за ДТП. «Как же я могу признать себя виновным, если я ничего не помню?» — заявил тогда Ефремов.

12 августа Пашаев сообщил, что врачи столичной Боткинской больницы подтвердили инсульт у Ефремова. По словам Пашаева, актер находился в состоянии средней тяжести. Актера выписали из больницы 15 августа.

Теги: Михаил Ефремов, актер, ДТП, Москва, адвокат, новости
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