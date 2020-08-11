Адвокат Ефремова рассказала детали о самочувствии актера в суде

Михаил Ефремов на носилках у здания Пресненского суда (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Актеру Михаилу Ефремову, обвиняемому в ДТП со смертельным исходом, стало плохо еще до приезда в суд. Об этом РБК рассказала его адвокат Елизавета Шаргородская.

«Я вижу картину, как приставы на руках затаскивают его [Ефремова] в суд, в комнату приставов. <…> Когда за ним приехали сотрудники контроля исполнения наказания, ему уже было нехорошо. А в машине ему стало совсем плохо, и в таком состоянии его привезли в суд», — сказала она.

«Что он говорил? Он говорил невнятно, понять, что он имел в виду, — не было никакой возможности. Была сплошная каша из слов, и сама картина была страшная, когда четыре сотрудника в масках просто тащат его на руках по лестнице в суд», — добавила Шаргородская.

Она отметила, что сейчас Ефремов находится в больнице, но защитница не знает, в каком он состоянии. Родственников и адвокатов в палату к нему не пускают.