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Авария с участием Ефремова ,  
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Адвокат Ефремова рассказала детали о самочувствии актера в суде

Михаил Ефремов на носилках у здания Пресненского суда
Михаил Ефремов на носилках у здания Пресненского суда (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Актеру Михаилу Ефремову, обвиняемому в ДТП со смертельным исходом, стало плохо еще до приезда в суд. Об этом РБК рассказала его адвокат Елизавета Шаргородская.

«Я вижу картину, как приставы на руках затаскивают его [Ефремова] в суд, в комнату приставов. <…> Когда за ним приехали сотрудники контроля исполнения наказания, ему уже было нехорошо. А в машине ему стало совсем плохо, и в таком состоянии его привезли в суд», — сказала она.

«Что он говорил? Он говорил невнятно, понять, что он имел в виду, — не было никакой возможности. Была сплошная каша из слов, и сама картина была страшная, когда четыре сотрудника в масках просто тащат его на руках по лестнице в суд», — добавила Шаргородская.

Она отметила, что сейчас Ефремов находится в больнице, но защитница не знает, в каком он состоянии. Родственников и адвокатов в палату к нему не пускают.

Появилось видео госпитализации Ефремова из суда с подозрением на инсульт
Общество

Михаилу Ефремову стало плохо днем 11 августа. Скорая помощь забрала его прямо из здания суда, сейчас артист находится в реанимации Боткинской больницы. Шаргородская сообщала, что врачи увезли актера в реанимацию с подозрением на инсульт. О предынсультном состоянии у него говорил и источник ТАСС.

Другой адвокат актера, Эльман Пашаев, утверждал, что медики заподозрили у Ефремова предынфарктное состояние. За день до этого он рассказал РБК, что физическое состояние Ефремова сильно ухудшилось. Кроме того, по словам Пашаева, в июне актер перенес сердечный приступ, но от госпитализации отказался.

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В больнице сообщили о тяжелом состоянии Михаила Ефремова
Общество
Актер Михаил Ефремов на носилках у здания Пресненского суда

Авария с участием автомобиля Ефремова произошла вечером 8 июня в Москве. Машина выехала на встречную полосу и столкнулась с фургоном Lada, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, на следующий день умер в больнице. Экспертиза показала, что в крови актера был алкоголь, специалисты также нашли следы наркотиков в его пробах.

Ефремову предъявлено обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека). Суд отправил его под домашний арест до 22 января 2021 года. Ефремов не признал вину, сославшись на то, что ничего не помнит.

Теги: Михаил Ефремов, авария, суд, новости
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