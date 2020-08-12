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Авария с участием Ефремова ,  
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Адвокат оценил влияние болезни Ефремова на его наказание

Плохое самочувствие актера Михаила Ефремова, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом, может затянуть дело и отразиться на исполнении приговора. Об этом сообщил адвокат Александр Почуев, передает «Вечерняя Москва».

«Состояние здоровья — еще и аргумент, учитывающийся при назначении наказания», — сказал Почуев.

По его словам, существует перечень тяжелых заболеваний, исключающих нахождение под стражей. Однако это не обязательно означает, что подсудимый полностью избежит наказания, так как его исполнение могут перенести до полного выздоровления, добавил Почуев.

Адвокат также отметил, что говорить о правовых последствиях болезни Ефремова пока рано.

Появилось видео госпитализации Ефремова из суда с подозрением на инсульт
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Ефремову стало плохо днем 11 августа. Скорая помощь забрала артиста прямо из здания суда. Его отвезли в реанимацию Боткинской больницы в Москве.

По словам адвоката Елизаветы Шаргородской, актера госпитализировали с подозрением на инсульт. Источник ТАСС также говорил о прединсультном состоянии у актера. Другой адвокат актера, Эльман Пашаев, утверждал, что медики заподозрили у Ефремова прединфарктное состояние.

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ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня. Его автомобиль на большой скорости выехал на встречную полосу и врезался в фургон, в котором находился курьер Сергей Захаров. Позже Захаров скончался от полученных травм. Экспертиза показала, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Ефремову предъявили обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека). Суд отправил его под домашний арест до 22 января 2021 года. Ефремов не признал вину, заявив, что ничего не помнит.

Теги: Михаил Ефремов, суд, адвокат
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