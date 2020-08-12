Адвокат оценил влияние болезни Ефремова на его наказание

Плохое самочувствие актера Михаила Ефремова, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом, может затянуть дело и отразиться на исполнении приговора. Об этом сообщил адвокат Александр Почуев, передает «Вечерняя Москва».

«Состояние здоровья — еще и аргумент, учитывающийся при назначении наказания», — сказал Почуев.

По его словам, существует перечень тяжелых заболеваний, исключающих нахождение под стражей. Однако это не обязательно означает, что подсудимый полностью избежит наказания, так как его исполнение могут перенести до полного выздоровления, добавил Почуев.

Адвокат также отметил, что говорить о правовых последствиях болезни Ефремова пока рано.