В суде показали записанные очевидцами видео ДТП с участием Ефремова

Михаил Ефремов (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Видеозапись с артистом Михаилом Ефремовым после ДТП показали на судебном заседании. Об этом сообщает «РИА Новости».

В качестве доказательств в суде были представлены видео, записанные свидетелями сразу после аварии. На них нетрезвый Михаил Ефремов пребывает в шоковом состоянии, некоторые очевидцы в грубой форме ругают артиста. Отмечается, что Ефремов посмотрел эти материалы.

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