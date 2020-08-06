Авария с участием Ефремова , 06 авг, 17:09
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В суде показали записанные очевидцами видео ДТП с участием Ефремова
Михаил Ефремов
Видеозапись с артистом Михаилом Ефремовым после ДТП показали на судебном заседании. Об этом сообщает «РИА Новости».
В качестве доказательств в суде были представлены видео, записанные свидетелями сразу после аварии. На них нетрезвый Михаил Ефремов пребывает в шоковом состоянии, некоторые очевидцы в грубой форме ругают артиста. Отмечается, что Ефремов посмотрел эти материалы.
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