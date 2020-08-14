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Издатели Белоруссии осудили нарушения прав журналистов в республике

В Белоруссии во время избирательной компании и после окончания выборов президента республики массово нарушались права сотрудников СМИ, начиная с 9 августа в стране задержали более 60 журналистов. Об этом говорится в заявлении ассоциации издателей региональной прессы Белоруссии «Объединенные МассМедиа», поступившем в РБК.

«Мы требуем установления и привлечения к ответственности виновных в нарушениях прав журналистов и СМИ», — уточняется в заявлении.

Ассоциация указала, что с виновных в задержании невиновных людей и насилии против мирных граждан, несогласных с итогами голосования, необходимо взыскать материальный и моральный ущерб, нанесенные людям и хозяйствам регионов.

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Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Организация также потребовала от белорусских властей прекратить нарушать права журналистов, остановить насилие против них и мирных протестующих и освободить всех задержанных корреспондентов.

По данным «Объединенных МассМедиа», за период с 9 по 12 августа в Белоруссии задержали 64 журналистов. Больше всего случаев пришлось на 9 августа, в день окончания выборов и начала первых массовых протестов в стране задержали сразу 24 корреспондентов.

В заявлении издателей отмечается, что власти должны обеспечить свободный доступ к информации, прекратить искажать ее, в том числе через государственные СМИ и не разжигать национальный конфликт. Как пояснило объединение, у населения республики есть право знать правду о происходящем в стране.

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Журналист Znak.com рассказал детали своего избиения в Минске
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Никита Телиженко

Массовые протесты вспыхнули в Белоруссии после объявления первых результатов выборов, которые, по предварительным данным, выиграл действующий президент страны Александр Лукашенко. Все остальные зарегистрированные на выборы кандидаты не признали итоги голосования и подали жалобы в ЦИК.

Сотрудники различных российских СМИ, освещающие протесты, пострадали или были задержаны, с некоторыми из них связь терялась на десятки часов. После освобождения журналисты сообщали об избиениях со стороны белорусских силовиков. Так, журналист Znak.com Никита Телиженко заявил, что правоохранители били во время допросов по почкам тех, кто отказывался отвечать, избивали задержанных в коридорах отделения и заставляли людей в автозаке петь гимн республики.

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев 13 августа извинился за случайно пострадавших во время разгонов протестов. Он добавил, что всегда был против любого насилия по отношению к журналистам. «Но это не означает, что можно подставляться между двумя сторонами», — уточнил министр.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова называла действия белорусских силовиков по отношению к российским журналистам «несоразмерными» и говорила, что это «не по братски».

Теги: Белоруссия, протесты, задержания, журналисты
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