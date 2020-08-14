Издатели Белоруссии осудили нарушения прав журналистов в республике

В Белоруссии во время избирательной компании и после окончания выборов президента республики массово нарушались права сотрудников СМИ, начиная с 9 августа в стране задержали более 60 журналистов. Об этом говорится в заявлении ассоциации издателей региональной прессы Белоруссии «Объединенные МассМедиа», поступившем в РБК.

«Мы требуем установления и привлечения к ответственности виновных в нарушениях прав журналистов и СМИ», — уточняется в заявлении.

Ассоциация указала, что с виновных в задержании невиновных людей и насилии против мирных граждан, несогласных с итогами голосования, необходимо взыскать материальный и моральный ущерб, нанесенные людям и хозяйствам регионов.

Организация также потребовала от белорусских властей прекратить нарушать права журналистов, остановить насилие против них и мирных протестующих и освободить всех задержанных корреспондентов.