Акции солидарности с белорусскими протестующими в мире. Фоторепортаж

В Белоруссии с воскресенья продолжаются протесты против официальных результатов президентских выборов. Согласно озвученным ЦИК предварительным данным, победу в шестой раз одержал Александр Лукашенко. За время протестов в стране задержаны несколько тысяч человек, возбуждены уголовные дела. У белорусского посольства в Москве в эти дни собираются люди, акции солидарности идут и в других городах мира

Берлин, Германия. Пикеты граждан Белоруссии Надпись на плакатах: «Остановите диктатуру в Белоруссии», «Моя семья и друзья в тюрьме за то, что они против диктатуры» Киев, Украина Демонстранты вышли с требованием к президенту Украины Владимиру Зеленскому не признавать результаты белорусских выборов и не поздравлять Лукашенко с победой Краков, Польша Рига, Латвия Вашингтон, США Лондон, Великобритания Будапешт, Венгрия Вильнюс, Литва 11 августа стало известно, что единый кандидат от оппозиции на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская выехала из страны и прибыла в Литву Акция у посольства Белоруссии в Москве. 12 августа полиция задержала не менее пяти участников