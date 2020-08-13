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Выборы в Белоруссии ,  
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Акции солидарности с белорусскими протестующими в мире. Фоторепортаж

В Белоруссии с воскресенья продолжаются протесты против официальных результатов президентских выборов. Согласно озвученным ЦИК предварительным данным, победу в шестой раз одержал Александр Лукашенко. За время протестов в стране задержаны несколько тысяч человек, возбуждены уголовные дела. У белорусского посольства в Москве в эти дни собираются люди, акции солидарности идут и в других городах мира
Фото: Markus Schreiber / AP
Фото: Markus Schreiber / AP

Берлин, Германия. Пикеты граждан Белоруссии

Надпись на плакатах: «Остановите диктатуру в Белоруссии», «Моя семья и друзья в тюрьме за то, что они против диктатуры»

Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Киев, Украина

Демонстранты вышли с требованием к президенту Украины Владимиру Зеленскому не признавать результаты белорусских выборов и не поздравлять Лукашенко с победой

Фото: Cezary Kowalski / SOPA Images via ZUMA Wire / ТАСС
Фото: Cezary Kowalski / SOPA Images via ZUMA Wire / ТАСС
Краков, Польша
Фото: Сергей Мелконов / РИА Новости
Фото: Сергей Мелконов / РИА Новости
Рига, Латвия
Фото: bakhtiozin / Twitter
Фото: bakhtiozin / Twitter
Вашингтон, США
Фото: AlexKokcharov / Twitter
Фото: AlexKokcharov / Twitter
Лондон, Великобритания
Фото: katka_cseh / Twitter
Фото: katka_cseh / Twitter
Будапешт, Венгрия
Фото: Valda Kalnina / EPA / ТАСС
Фото: Valda Kalnina / EPA / ТАСС

Вильнюс, Литва

11 августа стало известно, что единый кандидат от оппозиции на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская выехала из страны и прибыла в Литву

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Акция у посольства Белоруссии в Москве. 12 августа полиция задержала не менее пяти участников

Теги: мультимедиа, Белоруссия, протесты, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская
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