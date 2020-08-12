В Белоруссии задержали направлявшегося в Минск мужчину с холодным оружием

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 августа
USD ЦБ: 73,24 (+0,08) Инвестиции, 14:27
Курс евро на 13 августа
EUR ЦБ: 85,96 (+0,03) Инвестиции, 14:27
ЦБ предложит отложить переход банков на отечественное ПО до 2025 года Финансы, 19:28 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 12 августа Общество, 19:25 Байден назвал кандидата в вице-президенты Политика, 19:14 Лукашенко посоветовал участникам протестов «устроиться на работу» Политика, 19:11 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:10 Росстат впервые в 2020 году сообщил о снижении цен Экономика, 19:01 Штаб экс-соперника Лукашенко отверг причастность к протестам в Белоруссии Общество, 19:00 Дефицит бюджета России за месяц вырос на 85% Экономика, 18:59 «Спартак» назвал имя нового исполнительного директора Спорт, 18:51 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 18:39 15-летний футболист забил первый гол в чемпионате России Спорт, 18:32 Депздрав опроверг сообщения о смерти ребенка от прививки от кори Общество, 18:23 «Биткоин может подорожать до $17 700». Криптовалюта против акций Крипто, 18:20 В Белоруссии задержали направлявшегося в Минск мужчину с холодным оружием Общество, 18:16
Выборы в Белоруссии ,  
0 

В Белоруссии задержали направлявшегося в Минск мужчину с холодным оружием

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Белорусские правоохранительные органы задержали 26-летнего жителя Могилевской области, который, по предварительным данным, собирался выехать в Минск для участия в несанкционированных массовых мероприятиях. Об этом сообщило БелТА со ссылкой на УВД Могилевского облисполкома.

При задержании у мужчины обнаружили пиротехнику, холодное оружие и самодельные взрывные устройства. Правоохранительные органы установили, что мужчина уже был судим и, по предварительным данным, собирался участвовать в несанкционированных акциях в Минске 9 августа.

В Минске обвинили штаб Бабарико в организации беспорядков на протестах
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Сотрудники правоохранительных органов провели задержание на фоне оперативно-разыскных мероприятий по пресечению экстремистских и террористических действий по дестабилизации политической обстановки в день выборов.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента республики. По последним данным ЦИК, победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набрав 80% голосов. Его соперница от оппозиции Светлана Тихановская заручилась поддержкой 10% избирателей. После закрытия избирательных участков в Минске и других городах начались протесты.

Против участников акций силовики применили слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты, передавал корреспондент РБК. Позже белорусские правоохранительные органы признали, что использовали спецсредства против протестующих. Участники акций, свою очередь, сооружали баррикады, кидали в ОМОН куски тротуарной плитки, камни, коктейли Молотова.

В центр Минска третьи сутки стягивают спецтехнику
Политика
Фото: Татьяна Зенькович / EPA / ТАСС

Читайте на РБК Pro
Как не обижаться на работу: Марисса Майер — о риске выгорания Меньше секса: как устаревшие принципы губят Victoria’s Secret — Bloomberg «Собеседования — прошлый век»: Дон Тапскотт — об эффективном рекрутинге Видишь, я дарю: как заработать на необычных корпоративных подарках

В Бресте, по первоначальному сообщению МВД, милиционеры стреляли в протестующих на поражение из огнестрельного оружия. «Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников огнестрельное оружие было применено на поражение», — говорилось в заявлении. Позже ведомство отредактировало его, убрав из него слово «огнестрельное».

По последним данным, правоохранительные органы задержали более 6 тыс. участников протестов, возбуждено около 40 уголовных дел. По данным МВД, пострадали 39 сотрудников правоохранительных органов и больше 50 протестующих. Как минимум один человек из числа участников акций погиб.

Теги: Белоруссия, задержание, протесты, оружие
Материалы по теме
Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Литва выдвинула Белоруссии ультиматум под угрозой санкций
Политика
Жители городов Белоруссии вышли на акции против насилия силовиков
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter