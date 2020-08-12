В Белоруссии задержали направлявшегося в Минск мужчину с холодным оружием

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Белорусские правоохранительные органы задержали 26-летнего жителя Могилевской области, который, по предварительным данным, собирался выехать в Минск для участия в несанкционированных массовых мероприятиях. Об этом сообщило БелТА со ссылкой на УВД Могилевского облисполкома.

При задержании у мужчины обнаружили пиротехнику, холодное оружие и самодельные взрывные устройства. Правоохранительные органы установили, что мужчина уже был судим и, по предварительным данным, собирался участвовать в несанкционированных акциях в Минске 9 августа.

Сотрудники правоохранительных органов провели задержание на фоне оперативно-разыскных мероприятий по пресечению экстремистских и террористических действий по дестабилизации политической обстановки в день выборов.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента республики. По последним данным ЦИК, победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набрав 80% голосов. Его соперница от оппозиции Светлана Тихановская заручилась поддержкой 10% избирателей. После закрытия избирательных участков в Минске и других городах начались протесты.