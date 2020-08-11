СМИ сообщили о применении на митингах в Минске коктейлей Молотова

На улице Притыцкого в Минске, где протестующие ранее начали возводить баррикады, в омоновцев полетели коктейли Молотова. Об этом сообщает агентство «Sputnik — Белоруссия».

По данным агентства, сотрудники ОМОНа не стали отвечать протестующим. На видео, опубликованном Telegram-каналом Nexta, видны вспышки огня. Голоса за кадром говорят о коктейлях Молотова.

10 августа на той же улице погиб первый протестующий. По данным МВД Белоруссии, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону спецназовцев, однако оно взорвалось у него в руке. Протестующий умер на месте. На Кальварийской улице пулевое ранение получила журналистка издания «Наша нива» Наталья Лубневская.

Вторую ночь в столице Белоруссии проходят массовые протесты. Люди недовольны результатами президентских выборов, прошедших в стране 9 августа. На них, по предварительным данным ЦИК, одержал победу действующий президент Александр Лукашенко, находящийся у власти уже 26 лет. Для разгона протестующих силовики используют резиновые пули, слезоточивый газ и шумовые гранаты.