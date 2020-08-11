Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 августа
USD ЦБ: 73,78 (+0,14) Инвестиции, 10 авг, 13:10
Курс евро на 11 августа
EUR ЦБ: 86,83 (-0,35) Инвестиции, 10 авг, 13:10
Белорусское СМИ сообщило о «SOS-СМС» от главного редактора Общество, 03:16 Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 20 млн человек Общество, 02:54 СМИ сообщили о применении на митингах в Минске коктейлей Молотова Общество, 02:44 Боевики напали на военную колонну США на границе Ирака и Кувейта Общество, 01:56 Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID Общество, 01:55 Трамп заявил о готовности позвать Путина на ближайший саммит G7 Политика, 01:53 Охранники вывели Трампа с пресс-конференции из-за стрельбы у Белого дома Общество, 01:39 Второй вечер протестов в Минске. Фоторепортаж Общество, 01:16  «Интер» и «Манчестер Юнайтед» вышли в полуфинал Лиги Европы Спорт, 01:08 Эксперты назвали возможные причины проблем с интернетом в Белоруссии Общество, 00:33 Адвокат сообщил о запрете Сафронову звонков и свиданий с близкими Общество, 00:20 Международные эксперты оценили стоимость российских лесов Бизнес, 00:00 МВД Белоруссии сообщило о первом погибшем в ходе протестов Политика, 10 авг, 23:50 Дуров заявил о запуске в Белоруссии «антицензурных инструментов» Telegram Технологии и медиа, 10 авг, 23:42
Выборы в Белоруссии ,  
0 

СМИ сообщили о применении на митингах в Минске коктейлей Молотова

На улице Притыцкого в Минске, где протестующие ранее начали возводить баррикады, в омоновцев полетели коктейли Молотова. Об этом сообщает агентство «Sputnik — Белоруссия».

По данным агентства, сотрудники ОМОНа не стали отвечать протестующим. На видео, опубликованном Telegram-каналом Nexta, видны вспышки огня. Голоса за кадром говорят о коктейлях Молотова.

10 августа на той же улице погиб первый протестующий. По данным МВД Белоруссии, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону спецназовцев, однако оно взорвалось у него в руке. Протестующий умер на месте. На Кальварийской улице пулевое ранение получила журналистка издания «Наша нива» Наталья Лубневская.

Второй вечер протестов в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Вторую ночь в столице Белоруссии проходят массовые протесты. Люди недовольны результатами президентских выборов, прошедших в стране 9 августа. На них, по предварительным данным ЦИК, одержал победу действующий президент Александр Лукашенко, находящийся у власти уже 26 лет. Для разгона протестующих силовики используют резиновые пули, слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Теги: Минск, протесты, выборы
Материалы по теме
Госдеп осудил насилие и отключение интернета в Белоруссии
Политика
Освобожденный корреспондент сообщил детали задержания журналиста Солопова
Общество
У посольства Белоруссии в Москве началась акция протеста
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter