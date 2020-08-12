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МВД убрало слово «огнестрельное» из сообщения о стрельбе в Бресте

Пресс-служба МВД Белоруссии убрала слово «огнестрельное» из сообщения в Telegram о протестах и стрельбе сотрудников милиции по напавшим на них с арматурой гражданам.

«Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен», — говорится в обновленной версии.

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Ранее пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила, что в ночь на 12 августа силовики применили огнестрельное оружие против агрессивных граждан, открыв стрельбу на поражение. Она пояснила, в Бресте на сотрудников милиции напала группа людей с арматурой. Один из нападавших ранен.

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов вечером 9 августа. Тогда ЦИК республики объявил, что, по предварительным данным, действующий президент Александр Лукашенко победил, набрав около 80% голосов.

За последние сутки в ходе митингов пострадали 14 силовиков. По фактам нападения возбуждены 17 уголовных дел.

Теги: Белоруссия, протест
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