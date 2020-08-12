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Выборы в Белоруссии ,  
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В Минске обвинили штаб Бабарико в организации беспорядков на протестах

Члены штаба Бабарико координировали и финансировали «массовые беспорядки», сообщил государственный канал «Беларусь 1». В штабе заявили, что являются приверженцами только мирных и законных действий
Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters

К организации и финансированию беспорядков во время акций протеста в Белоруссии после президентских выборов причастны члены команды Виктора Бабарико — арестованного бывшего главы Белгазпромбанка, считавшегося основным соперником Лукашенко на выборах. Об этом сообщает телеканал «Беларусь 1».

«Сегодня установлено множество фактов, подтверждающих, что представители штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико осуществляли организацию, координацию и финансирование массовых беспорядков в Белоруссии», — передал канал. В сообщении также говорится, что представители Бабарико «провоцировали» участников на «агрессивное противодействие органам правопорядка».

По данным канала «Беларусь 1», действия участников протестов четко координировались, а среди задержанных было много ранее судимых. При обыске у них нашли радиостанции, ножи и дубинки. Среди задержанных были граждане России, Украины и Польши.

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В штабе Бабарико в ответ на обвинения в организации беспорядков заявили, что являются приверженцами только «законных и мирных действий в рамках избирательной кампании и вне ее». «У протестов нет координаторов и лидеров, они возникают стихийно во всех городах как реакция на обман, хамство и применение насилия со стороны власти», — говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

Также представители штаба призвали власти отказаться от насилия и репрессий и «не устраивать майданы на улицах городов». Ответственность за происходящее, подчеркнули они, лежит на белорусских властях.

При этом в штабе подтвердили, что за последние дни потеряли связь со многими волонтерами, также в штабе знают о задержании пяти из них.

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Виктора Бабарико задержали в июне по подозрению в организации противоправной деятельности. До этого у бывших и нынешних сотрудников Белгазпромбанка (по 49,8% акций принадлежит российским «Газпрому» и Газпромбанку), который он ранее возглавлял, прошли обыски. Позже Бабарико предъявили обвинения в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки.

В середине июля ЦИК отказалась регистрировать Бабарико в качестве кандидата в президенты, сославшись на несоответствия в его декларации о доходах и на участие иностранной организации в его кампании. После этого штабы Бабарико и еще одного незарегистрированного кандидата, Валерия Цепкало, объявили об объединении вокруг Светланы Тихановской, которая стала единым кандидатом от оппозиции.

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Протесты в Белоруссии начались после объявления предварительных официальных результатов выборов президента. Согласно им, более 80% голосов получил Лукашенко, Тихановская — чуть больше 10%.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Белоруссия, акция протеста, Виктор Бабарико
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