В Минске обвинили штаб Бабарико в организации беспорядков на протестах

Члены штаба Бабарико координировали и финансировали «массовые беспорядки», сообщил государственный канал «Беларусь 1». В штабе заявили, что являются приверженцами только мирных и законных действий

Фото: Василий Федосенко / Reuters

К организации и финансированию беспорядков во время акций протеста в Белоруссии после президентских выборов причастны члены команды Виктора Бабарико — арестованного бывшего главы Белгазпромбанка, считавшегося основным соперником Лукашенко на выборах. Об этом сообщает телеканал «Беларусь 1».

«Сегодня установлено множество фактов, подтверждающих, что представители штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико осуществляли организацию, координацию и финансирование массовых беспорядков в Белоруссии», — передал канал. В сообщении также говорится, что представители Бабарико «провоцировали» участников на «агрессивное противодействие органам правопорядка».

По данным канала «Беларусь 1», действия участников протестов четко координировались, а среди задержанных было много ранее судимых. При обыске у них нашли радиостанции, ножи и дубинки. Среди задержанных были граждане России, Украины и Польши.

В штабе Бабарико в ответ на обвинения в организации беспорядков заявили, что являются приверженцами только «законных и мирных действий в рамках избирательной кампании и вне ее». «У протестов нет координаторов и лидеров, они возникают стихийно во всех городах как реакция на обман, хамство и применение насилия со стороны власти», — говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.