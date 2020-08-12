Спиваков вернул Лукашенко орден из-за покалеченных людей и «мракобесия»

Музыкант заявил, что ему «стыдно» носить орден, который связан с правлением Лукашенко. Он подчеркнул, что власти подавляют протесты с крайней жестокостью, и отметил, что в Белоруссии «царит мракобесие, тирания»

Владимир Спиваков (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Российский музыкант и дирижер, народный артист СССР Владимир Спиваков отказался от ордена Франциска Скорины, которым его наградил президент Белоруссии Александр Лукашенко, из-за «крайней жестокости, с которой власти подавляют волеизъявление множества граждан по всей стране». Об этом Спиваков заявил в своем обращении к Лукашенко, его опубликовала «Новая газета».

Лукашенко наградил музыканта орденом в 2014 году за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, а также за успехи на почве национально-государственного возрождения, в защите человеческого достоинства и прав граждан Белоруссии. «Видимо, в то время эти понятия еще были Вам близки. Сегодня я по-прежнему разделяю эти ценности, но не с Вами, правителем, создавшим для своего народа условия жизни, несовместимые с гуманизмом и демократией», — заявил Спиваков.

Музыкант считает, что в Белоруссии «царит мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости, с которой власти подавляют волеизъявление множества граждан по всей стране».

По мнению Спивакова, народ Белоруссии «правомерно» требует соблюдения «элементарных прав и свобод», включая права на мирные протесты. Он заявил, что ему «стыдно» носить орден, так как он связан с правлением Лукашенко.