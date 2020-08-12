Спиваков вернул Лукашенко орден из-за покалеченных людей и «мракобесия»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 августа
USD ЦБ: 73,24 (+0,08) Инвестиции, 14:27
Курс евро на 13 августа
EUR ЦБ: 85,96 (+0,03) Инвестиции, 14:27
Жители городов Белоруссии вышли на акции против насилия силовиков Политика, 16:45 Liberation поставила на обложку фото Путина в смокинге и со шприцом Общество, 16:44 Facebook, JPMorgan, Mitsubishi UFG. Кто еще запускает свою криптовалюту Крипто, 16:38 В МЧС опровергли сообщение о пожаре на подводной лодке в Кронштадте Общество, 16:36 JP Morgan предсказал рост акций Amazon выше $4000 за бумагу Инвестиции, 16:26 Видео. Победа «Бруклина» над «Орландо» и другие моменты игрового дня НБА Спорт, 16:26 Прокуратура Украины направила запрос в Минск о выдаче «боевиков» ЧВК Политика, 16:25 Парижский марафон отменили впервые после войны в Персидском заливе Спорт, 16:21 Адвокат назвала ошибкой сообщение больницы о Ефремове Общество, 16:19 МВД убрало слово «огнестрельное» из сообщения о стрельбе в Бресте Общество, 16:18 Жизнь после: как новые привычки меняют работу компаний РБК и Сбербанк, 16:10 Экспертная комиссия РФС признала ошибочным пенальти в ворота «Спартака» Спорт, 16:07 Токаев поздравил Путина с регистрацией первой в мире вакцины от COVID-19 Общество, 16:06 Вышел трейлер сериала «Хороший человек» Константина Богомолова Стиль, 16:04
Выборы в Белоруссии ,  
0 

Спиваков вернул Лукашенко орден из-за покалеченных людей и «мракобесия»

Музыкант заявил, что ему «стыдно» носить орден, который связан с правлением Лукашенко. Он подчеркнул, что власти подавляют протесты с крайней жестокостью, и отметил, что в Белоруссии «царит мракобесие, тирания»
Владимир Спиваков
Владимир Спиваков (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Российский музыкант и дирижер, народный артист СССР Владимир Спиваков отказался от ордена Франциска Скорины, которым его наградил президент Белоруссии Александр Лукашенко, из-за «крайней жестокости, с которой власти подавляют волеизъявление множества граждан по всей стране». Об этом Спиваков заявил в своем обращении к Лукашенко, его опубликовала «Новая газета».

Второй вечер протестов в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Лукашенко наградил музыканта орденом в 2014 году за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, а также за успехи на почве национально-государственного возрождения, в защите человеческого достоинства и прав граждан Белоруссии. «Видимо, в то время эти понятия еще были Вам близки. Сегодня я по-прежнему разделяю эти ценности, но не с Вами, правителем, создавшим для своего народа условия жизни, несовместимые с гуманизмом и демократией», — заявил Спиваков.

Музыкант считает, что в Белоруссии «царит мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости, с которой власти подавляют волеизъявление множества граждан по всей стране».

По мнению Спивакова, народ Белоруссии «правомерно» требует соблюдения «элементарных прав и свобод», включая права на мирные протесты. Он заявил, что ему «стыдно» носить орден, так как он связан с правлением Лукашенко.

«Ваша «черная» сила — это Ваша огромная слабость. Люди рождаются, для того чтобы их любили, а не унижали и тем более калечили», — заключил Спиваков. «Вы, вероятно, слышали о том, что «плачущие утешатся»? Так и будет!  — пообещал музыкант.

РБК обратился за комментарием к представителю Владимира Спивакова.

Читайте на РБК Pro
Как не обижаться на работу: Марисса Майер — о риске выгорания Меньше секса: как устаревшие принципы губят Victoria’s Secret — Bloomberg «Собеседования — прошлый век»: Дон Тапскотт — об эффективном рекрутинге Видишь, я дарю: как заработать на необычных корпоративных подарках

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Орден Франциска Скорины — государственная награда Белоруссии, учрежденная в 1995 году. Орден дается за заслуги в гуманитарной и благотворительной деятельности, за действия по защите человеческого достоинства и прав граждан, а также за вклад в развитие белорусской культуры. Им были награждены в том числе бывший президент России Борис Ельцин, композитор Александра Пахмутова, бывший мэр Москвы Юрий Лужков, ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий, модельер Пьер Карден, певец Филипп Киркоров.

Владимир Спиваков является художественным руководителем и главным дирижером Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». Ему также присвоены звания народного артиста Украины и артиста мира ЮНЕСКО. Спиваков — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Протесты в Белоруссии начались вечером 9 августа, после оглашения предварительных результатов президентских выборов, которые показали большой отрыв Лукашенко от конкурентов. Протесты переросли в столкновения с ОМОНом, для разгона протестующих были использованы светошумовые гранаты и слезоточивый газ, также силовики стреляли резиновыми пулями.

Издание Znak.com заявило об избиении корреспондента в Белоруссии
Политика
<p>Никита Телиженко</p>

В следующие два дня протесты продолжились. По данным МВД, в столкновениях пострадали более 50 гражданских лиц и 39 сотрудников правоохранительных органов.

Среди пострадавших были также представители СМИ, они сообщали об избиениях. Издание Znak.com сообщило, что его корреспондента, Никиту Телиженко, избили сотрудники правоохранительных органов в изоляторе временного содержания. Как рассказал Телиженко, его били по почкам, ногам и шее. «При мне на этажах жесточайше избивали людей, до хрипов», — добавлял Телиженко. Также об избиении корреспондента заявляло агентство «Sputnik Беларусь».

Всего, по данным МВД Белоруссии, во время протестов было задержано более 6 тыс. человек.

Автор: Мария Лисицына
При участии: Майя Бобенко
Теги: Белоруссия, протесты, ОМОН, орден
Материалы по теме
Лукашенко после трех дней протестов собрал совещание по ситуации в стране
Политика
МВД Белоруссии в сводке о протестах сообщило о стрельбе на поражение
Общество
Число задержанных на протестах в Белоруссии превысило 6 тыс. человек
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter