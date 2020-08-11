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В центр Минска третьи сутки стягивают спецтехнику

Фото: Татьяна Зенькович / EPA / ТАСС
Фото: Татьяна Зенькович / EPA / ТАСС

В белорусской столице в районе стелы «Минск — город-герой» находятся милицейские патрули, стоят автозаки, сообщает в Telegram-канале белорусское издание «Наша нива». По его данным, сотрудников силовых структур там больше, чем вчера (район стелы — один из эпицентров протестных акций, которые начались после выборов президента республики).

«РИА Новости» также сообщает, что милиция стянула значительные силы к стеле. Агентство отмечает, что у Дворца спорта, расположенного в том же районе, находится большое количество спецтехники правоохранительных органов.

По данным издания Tut.by, силовики стоят и возле станции метро «Пушкинская» в направлении улицы Притыцкого. На остановке припаркованы автомобили с военными. Движению людей никто не препятствует, проезжающие мимо машины сигналят.

Издание также отмечает, что с 18:15 мск в Минске закрыли семь станций метро: «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Купаловская», «Немига», «Фрунзенская», «Молодежная» и «Пушкинская». Поезда на этих станциях не останавливаются.

Агентство «Sputnik-Беларусь» сообщает, что силовики начали перекрывать подходы к Октябрьской площади.

Как прошла вторая ночь протестов. Репортаж из Минска
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Фото: Миша Фридман / Getty Images

Протесты в Минске и других городах Белоруссии начались вечером 9 августа после завершения выборов президента. По данным ЦИК республики, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его соперница от оппозиции Светлана Тихановская заручилась поддержкой 9,9% избирателей.

Белорусские СМИ 10 августа сообщили о въезде военной техники в Минск — автозаков, водометов и автобусов с людьми в масках. Tut.by, в частности, сообщал, что за Дворцом спорта припарковались около 20 единиц спецтехники. Силовики разгоняли протестующих резиновыми пулями, резиновыми дубинками, слезоточивым газом и шумовыми гранатами. Позже в МВД подтвердили, что сотрудники правоохранительных органов применяли специальные средства против митингующих в Минске.

Второй вечер протестов в Минске. Фоторепортаж
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Вечером 10 августа МВД Белоруссии сообщило о первом погибшем в Минске в результате столкновений с правоохранительными органами. По данным МВД Белоруссии за 10 августа, за участие в несанкционированных акциях задержали 3 тыс. человек. Одни человек, по утверждению ведомства, погиб. Протесты в Минске и других городах продолжились на следующий день. МВД 11 августа сообщило о задержании 2 тыс. человек. Следственный комитет Белоруссии завел 21 уголовное дело в отношении задержанных на акциях протестов.

Теги: Белоруссия, Минск, милиция
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