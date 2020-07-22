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Авария с участием Ефремова ,  
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Дело о ДТП с участием Михаила Ефремова поступило в суд

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Уголовное дело в отношении актера Михаила Ефремова, ставшего соучастником ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади в Москве, поступило в Пресненский суд столицы для рассмотрения по существу. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь суда Лела Кокая.

«Уголовное дело в отношении Ефремова поступило в суд», — сообщила она.

6 июля столичная полиция завершила расследование уголовного дела в отношении Ефремова, а 20 июля столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по нему.

Актера обвиняют в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК России). За это статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня. Управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee, актер выехал на встречную полосу на Смоленской площади и столкнулся с фургоном Lada, которым управлял курьер интернет-магазина «Деликатеска» Сергей Захаров. От полученных травм Захаров скончался в больнице на следующий день.

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Согласно заключению судмедэкспертизы, в момент ДТП Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Против актера также возбудили уголовное дело по ст. 228.1 УК (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств), по которому Ефремов проходит свидетелем.

9 июня суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца.

Теги: Михаил Ефремов, актер, ДТП, уголовное дело, суд, новости
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