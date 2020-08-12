Пресненский суд отложил заседание по делу попавшего в больницу Ефремова

Михаил Ефремов (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Заседание по делу актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом, отложили. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Пресненского суда.

«Отложено на 18 августа в 10:00», — сообщили в пресс-службе суда.

Накануне, во время заседания суда, актеру вызвали скорую помощь, его госпитализировали. Адвокат Эльман Пашаев говорил, что у него подозревают предынфарктное состояние, а источник ТАСС заявил, что у Ефремова подозревают инсульт. В Боткинской больнице сообщили, что состояние актера оценивается как тяжелое, он в реанимации. Суд по его делу перенесли на 12 августа.

В конце июня Пашаев говорил, что у находящегося под домашним арестом Ефремова случился сердечный приступ. 10 августа защитник заявил, что в последнее время состояние актера ухудшилось, у него проблемы с сердцем.