Политика , 12 авг, 14:47
0
Лукашенко после трех дней протестов собрал совещание по ситуации в стране
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко созвал совещание по актуальным вопросам, сообщает БелТА.
«Понятно из ситуации, что наиважнейшими задачами, которые сейчас стоят перед органами власти, и в частности Совбезом, а может и прежде всего — обеспечение безопасности наших граждан, защита конституционного строя, обеспечение нормального функционирования государственных органов управления», — заявил глава государства.
Материал дополняется.