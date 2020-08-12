Лукашенко после трех дней протестов собрал совещание по ситуации в стране

Александр Лукашенко (Фото: Андрей Покумейко / БелТА / ТАСС)

Александр Лукашенко созвал совещание по актуальным вопросам, сообщает БелТА.

«Понятно из ситуации, что наиважнейшими задачами, которые сейчас стоят перед органами власти, и в частности Совбезом, а может и прежде всего — обеспечение безопасности наших граждан, защита конституционного строя, обеспечение нормального функционирования государственных органов управления», — заявил глава государства.

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