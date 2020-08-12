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Юристы оценили шансы белорусов отсудить деньги за битые силовиками машины

Фото: Татьяна Зенькович / EPA / ТАСС
Фото: Татьяна Зенькович / EPA / ТАСС

Для компенсации ущерба за разбитые во время протестов в Белоруссии машины местным жителям придется доказать, что именно правоохранительные органы совершили противоправные действия. С таким советом в разговоре с РБК выступил белорусский юрист, председатель «Белорусского Хельсинкского комитета» Олег Гулак.

В ночь на 11 августа участники акций протеста в Минске начали блокировать магистрали, используя в том числе и автомобили. Позднее белорусские СМИ сообщили, что силовики останавливали сигналящие машины, которые ехали на небольшой скорости, и задерживали некоторых водителей. Один из пострадавших заявил, что снимал происходящее на телефон из салона автомобиля, после чего его вытащили из машины и избили. Также было опубликовано видео, на котором люди в формах сотрудников ГАИ избивали задержанных мотоциклистов.

«Нужно доказать, что эти действия [правоохранительных органов] были незаконными, потому что наша практика пошла таким образом, что если действия законные, то ущерб причиненный не возмещается», — добавил он.

По его словам, для того чтобы не отвечать за ущерб, сотрудники правоохранительных органов могут использовать ст. 310 УК Белоруссии «Блокирование магистралей», объясняя, что машины во время протестов перекрывали проезд для транспорта, а также возбуждая дела за участия в беспорядках.

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Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Гулак отметил необходимость максимально фиксировать все повреждения, а также обстоятельства, при которых они произошли. «Все сотрудники — люди в форме без опознавательных знаков, и кто конкретно это делал, установить будет практически невозможно. Проблемы будут в том, чтобы разобраться при каких обстоятельствах это происходило, что это сделали именно правоохранительные органы и что это было сделано именно противоправно», — заключил он.

Белорусский юрист Александр Пыльченко сказал РБК, что в данной ситуации в зависимости от размера имущественного ущерба человек может обратиться с иском в суд. По его словам, это станет предметом расследования или проверки на правомерность действий, превышение полномочий со стороны представителей правоохранительных органов.

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«Если это [совершают] люди, которые находятся на службе у государства, то в части возмещения ущерба [если вина будет установлена] государство будет нести за это ответственность, а затем в зависимости от обстоятельств определят виновного человека, кто [конкретно] виновен», — подчеркнул Пыльченко.

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Ранее Следственный комитет Белоруссии пообещал изымать автомобили, с помощью которых участники митингов блокируют дороги. Такие машины будут считаться «орудием преступления». В ведомстве также напомнили о ст. 310 УК Белоруссии, согласно которой «умышленное блокирование транспортных коммуникаций путем создания препятствий» может караться лишением свободы на срок до трех лет.

Протесты в Белоруссии начались вечером 9 августа, после выборов президента страны, по предварительным итогам которых победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

Участники акций требовали пересмотра результатов голосования. Силовики использовали спецсредства для разгона, в том числе резиновые пули, резиновые дубинки, слезоточивый газ и шумовые гранаты.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

Теги: Минск, Белоруссия, протесты, компенсация, автомобили, новости
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