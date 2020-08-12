Юристы оценили шансы белорусов отсудить деньги за битые силовиками машины

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Для компенсации ущерба за разбитые во время протестов в Белоруссии машины местным жителям придется доказать, что именно правоохранительные органы совершили противоправные действия. С таким советом в разговоре с РБК выступил белорусский юрист, председатель «Белорусского Хельсинкского комитета» Олег Гулак.

В ночь на 11 августа участники акций протеста в Минске начали блокировать магистрали, используя в том числе и автомобили. Позднее белорусские СМИ сообщили, что силовики останавливали сигналящие машины, которые ехали на небольшой скорости, и задерживали некоторых водителей. Один из пострадавших заявил, что снимал происходящее на телефон из салона автомобиля, после чего его вытащили из машины и избили. Также было опубликовано видео, на котором люди в формах сотрудников ГАИ избивали задержанных мотоциклистов.

«Нужно доказать, что эти действия [правоохранительных органов] были незаконными, потому что наша практика пошла таким образом, что если действия законные, то ущерб причиненный не возмещается», — добавил он.

По его словам, для того чтобы не отвечать за ущерб, сотрудники правоохранительных органов могут использовать ст. 310 УК Белоруссии «Блокирование магистралей», объясняя, что машины во время протестов перекрывали проезд для транспорта, а также возбуждая дела за участия в беспорядках.