Власти Белоруссии пообещали изымать у протестующих автомобили

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Автомобили, с помощью которых участники акций протеста блокируют дороги, будут считаться «орудием преступления» и их будут изымать у владельцев, сообщает белорусское информагентство БелТА со ссылкой на Следственный комитет Белоруссии.

«В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством автомобили, которые используются для блокирования транспорта, являются орудиями преступления и служат средством для установления фактических обстоятельств по уголовному делу», — заявили в СК

В ведомстве напомнили, что «умышленное блокирование транспортных коммуникаций путем создания препятствий», согласно ст. 310 Уголовного кодекса Белоруссии, может быть признано преступлением, за которое виновным грозит лишение свободы на срок до трех лет.