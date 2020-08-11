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Власти Белоруссии пообещали изымать у протестующих автомобили

Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Автомобили, с помощью которых участники акций протеста блокируют дороги, будут считаться «орудием преступления» и их будут изымать у владельцев, сообщает белорусское информагентство БелТА со ссылкой на Следственный комитет Белоруссии.

«В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством автомобили, которые используются для блокирования транспорта, являются орудиями преступления и служат средством для установления фактических обстоятельств по уголовному делу», — заявили в СК

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В ведомстве напомнили, что «умышленное блокирование транспортных коммуникаций путем создания препятствий», согласно ст. 310 Уголовного кодекса Белоруссии, может быть признано преступлением, за которое виновным грозит лишение свободы на срок до трех лет.

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Фото: Миша Фридман / Getty Images

В ночь на 11 августа участники акций протеста в Минске, которые начались после подведения итогов выборов президента Белоруссии, блокировали магистрали, используя, в том числе и автомобили. 

Протесты в Белоруссии после президентских выборов проходили на протяжении двух ночей. Накануне были задержаны около 3 тыс. человек, а 11 августа белорусское МВД сообщило о еще 2 тыс. задержанных.

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Теги: Белоруссия, протесты, автомобили
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