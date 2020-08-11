Посольство России в Минске назвало живыми журналистов Солопова и Питалева

Посольство России в Белоруссии подтвердило РБК, что фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» и бывший корреспондент РБК и журналист «Медузы» Максим Солопов живы. Ранее об этом сообщал глава комитета Госдумы по СМИ Александр Хинштейн.

«У нас есть информация о том, что они живы, и в ближайшее время, я думаю, у нас будет больше информации», — заявили РБК в российском посольстве.

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