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Посольство России в Минске назвало живыми журналистов Солопова и Питалева

Посольство России в Белоруссии подтвердило РБК, что фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» и бывший корреспондент РБК и журналист «Медузы» Максим Солопов живы. Ранее об этом сообщал глава комитета Госдумы по СМИ Александр Хинштейн.

«У нас есть информация о том, что они живы, и в ближайшее время, я думаю, у нас будет больше информации», — заявили РБК в российском посольстве.

Хинштейн заявил об обнаружении задержанного в Минске журналиста Солопова
Политика
Александр Хинштейн

Материал дополняется.
 

Теги: Белоруссия, выборы, журналисты, новости
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