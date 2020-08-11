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Выборы в Белоруссии ,  
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Четверо российских журналистов покинули посольство России в Минске

Задержание Семёна Пегова, Минск, Белоруссия
Задержание Семёна Пегова, Минск, Белоруссия (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Четверо российских журналистов, задержанных в Белоруссии, покинули территорию посольства России в Минске в сопровождении дипломата и направились к границе России. Об этом сообщили РБК в пресс-службе диппредставительства.

«Да, все журналисты едут домой сейчас», — сообщили в пресс-службе.

В их числе — журналисты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, основатель проекта WarGonzo Семен Пегов и видеооператор Владислав Зиздок.

Когда журналисты прибудут в Россию, в пресс-службе не уточнили.

Обращение российских СМИ к властям Белоруссии
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Российские журналисты были задержаны после выборов президента Белоруссии, состоявшихся 9 августа. Согласно официальным предварительным итогам голосования, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 9,9%. В голосовании приняли участие 5,79 млн человек, или 84,23% избирателей. В штабе Тихановской отказались признавать результаты выборов и потребовали мирной передачи власти. Позже она покинула Белоруссию и уехала в Литву из-за опасения за задержанных сотрудников своего штаба.

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
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Фото: Василий Федосенко / Reuters

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Вечером 9 августа в ряде городов Белоруссии состоялись массовые несанкционированные акции протеста. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, использовала дубинки, а также вытеснила протестующих из центра города.

По данным МВД Белорусии, за участие в несанкционированных массовых мероприятиях в Белоруссии милиция задержала 3 тыс. человек.

В ведомстве также сообщили, что один из протестующих в Минске пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону бойцов спецназа. Оно взорвалось у него в руке, в результате человек скончался на месте.

Глава МИД России на совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, комментируя задержание российских журналистов, сообщил о необходимости их освобождения.

Теги: Белоруссия, Минск, журналисты, новости
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