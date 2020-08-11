Четверо российских журналистов покинули посольство России в Минске

Российские журналисты были задержаны после выборов президента Белоруссии, состоявшихся 9 августа. Согласно официальным предварительным итогам голосования, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 9,9%. В голосовании приняли участие 5,79 млн человек, или 84,23% избирателей. В штабе Тихановской отказались признавать результаты выборов и потребовали мирной передачи власти. Позже она покинула Белоруссию и уехала в Литву из-за опасения за задержанных сотрудников своего штаба.
Вечером 9 августа в ряде городов Белоруссии состоялись массовые несанкционированные акции протеста. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, использовала дубинки, а также вытеснила протестующих из центра города.
По данным МВД Белорусии, за участие в несанкционированных массовых мероприятиях в Белоруссии милиция задержала 3 тыс. человек.
В ведомстве также сообщили, что один из протестующих в Минске пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону бойцов спецназа. Оно взорвалось у него в руке, в результате человек скончался на месте.
Глава МИД России на совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, комментируя задержание российских журналистов, сообщил о необходимости их освобождения.