Четверо российских журналистов покинули посольство России в Минске

Задержание Семёна Пегова, Минск, Белоруссия (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Четверо российских журналистов, задержанных в Белоруссии, покинули территорию посольства России в Минске в сопровождении дипломата и направились к границе России. Об этом сообщили РБК в пресс-службе диппредставительства.

«Да, все журналисты едут домой сейчас», — сообщили в пресс-службе.

В их числе — журналисты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, основатель проекта WarGonzo Семен Пегов и видеооператор Владислав Зиздок.

Когда журналисты прибудут в Россию, в пресс-службе не уточнили.