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Хинштейн заявил об обнаружении задержанного в Минске журналиста Солопова

Александр Хинштейн заявил о надежде, что избитый при задержании в Минске 9 августа журналист Максим Солопов будет освобожден уже сегодня
Александр Хинштейн
Александр Хинштейн (Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press)

Глава комитета Госдумы по СМИ Александр Хинштейн рассказал РБК, что местонахождение журналиста Meduza и бывшего корреспондента РБК Максима Солопова удалось установить.

«Я говорил с замминистра иностранных дел России Андреем Руденко, курирующим этот блок. Оба российских журналиста найдены (корреспондент Meduza Максим Солопов и фотокорреспондент агентства «РИА Новости» Илья Питалев). Главная проблема была в том, чтобы выяснить их местонахождение, поскольку в Белоруссии сейчас большое количество задержанных. Они живы. Подробной информации об их состоянии, к сожалению, нет», — сказал Хинштейн.

Он добавил, что посольство России в Минске сейчас «предпринимает все усилия, чтобы они в максимально быстрые сроки были освобождены и переданы российской стороне». «Каких-то препон с белорусской стороны нет, понимание существует. Я со своей стороны надеюсь, что освобождение произойдет в течение сегодняшних суток», — пояснил Хинштейн.

«У нас есть информация о том, что они живы, и в ближайшее время, я думаю, у нас будет больше информации», — сообщили РБК в посольстве России в Белоруссии.

Освобожденный корреспондент сообщил детали задержания журналиста Солопова
Общество
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Солопов был задержан около 22:00 в день выборов президента Белоруссии 9 августа. Со времени задержания он не выходил на связь и о его местонахождении не было никакой информации. Как рассказал после освобождения журналист Daily Storm Антон Старков, во время задержания Солопова избили. По словам Старкова, он познакомился с Солоповым за пять минут до их задержания.

«Мы убегали от ОМОНа и слезоточивого газа и забежали в тупик, где был забор. Я подсадил Максима, чтобы он перелез через забор. Он по плану потом должен был помочь перелезть мне. Но в тот момент, когда Максим [перелез], с его стороны забора из подворотни вышел большой отряд ОМОНа, сразу на него накинулся», — рассказал журналист. Как отметил Старков, Солопов успел встать на колени, поднять руки вверх и сообщить полицейским, что он журналист. «Его все равно повалили, по-моему три человека, и [стали его бить] довольно жестко. У меня даже есть видео», — добавил Старков.

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С момента задержания в ночь на 10 августа не было информации о местонахождении нескольких журналистов, в том числе Солопова, корреспондентов Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, а также российского военного корреспондента и основателя проекта WarGonzo Семена Пегова. Всех, кроме Солопова, белорусские власти отпустили 10 августа.

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Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

О необходимости освободить задержанных в Белоруссии российских журналистов заявлял глава МИД России Сергей Лавров. «Необходимо эту ситуацию решать исходя прежде всего из гуманных соображений», — пояснил он. Несмотря на то что Meduza не является российским СМИ, пропавший в Белоруссии корреспондент издания Максим Солопов — гражданин России, а потому «находится под нашим покровительством», заявил Лавров. «Будем добиваться сегодня в контакте с белорусскими коллегами скорейшего урегулирования всей этой ситуации», — заверил глава МИДа.

В Минске во время протестов были задержаны и пропали еще несколько журналистов различных изданий. Телеканал «Белсат» сообщил, что в течение 40 часов не может выйти на связь со Станиславом Ивашкевичем, автором расследования о женщинах президента Лукашенко. Издание Znak рассказало об исчезновении корреспондента Никиты Телиженко.

Авторы: Елизавета Антонова, Владислав Гордеев, Майя Бобенко
Теги: журналисты, Минск, задержания, Александр Хинштейн
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