Хинштейн заявил об обнаружении задержанного в Минске журналиста Солопова

Александр Хинштейн заявил о надежде, что избитый при задержании в Минске 9 августа журналист Максим Солопов будет освобожден уже сегодня

Александр Хинштейн (Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press)

Глава комитета Госдумы по СМИ Александр Хинштейн рассказал РБК, что местонахождение журналиста Meduza и бывшего корреспондента РБК Максима Солопова удалось установить.

«Я говорил с замминистра иностранных дел России Андреем Руденко, курирующим этот блок. Оба российских журналиста найдены (корреспондент Meduza Максим Солопов и фотокорреспондент агентства «РИА Новости» Илья Питалев). Главная проблема была в том, чтобы выяснить их местонахождение, поскольку в Белоруссии сейчас большое количество задержанных. Они живы. Подробной информации об их состоянии, к сожалению, нет», — сказал Хинштейн.

Он добавил, что посольство России в Минске сейчас «предпринимает все усилия, чтобы они в максимально быстрые сроки были освобождены и переданы российской стороне». «Каких-то препон с белорусской стороны нет, понимание существует. Я со своей стороны надеюсь, что освобождение произойдет в течение сегодняшних суток», — пояснил Хинштейн.

«У нас есть информация о том, что они живы, и в ближайшее время, я думаю, у нас будет больше информации», — сообщили РБК в посольстве России в Белоруссии.