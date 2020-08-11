Суд по делу Ефремова перенесли на 12 августа

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Судебное заседание по делу актера Михаила Ефремова, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом, отложено на 12 августа, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Днем 11 августа скорая помощь забрала Ефремова во время судебного заседания, его госпитализировали в Боткинскую больницу.

По словам медиков, актер находится в тяжелом состоянии в реанимации. Агентство ТАСС со ссылкой на источники сообщило, что у артиста предынсультное состоянии (есть нарушения речи и проблемы с левой ногой). Адвокат Ефремова Эльман Пашаев говорил о предынфарктном состоянии актера.

Накануне защитник артиста рассказал РБК, что его физическое состояние сильно ухудшилось. В конце июня он перенес сердечный приступ, но от помощи врачей оказался.