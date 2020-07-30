Суд продлил домашний арест актеру Михаилу Ефремову

Михаил Ефремов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Пресненский районный суд Москвы продлил на полгода домашний арест актеру Михаилу Ефремову, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Продлен срок содержания под домашним арестом в отношении Михаила Ефремова на шесть месяцев с момента поступления уголовного дела в суд», — сообщили в суде.

Ефремов останется под домашним арестом до 22 января 2021 года.

Представитель пресс-службы уточнил, что следующее судебное заседание по делу актера назначено на 5 августа.

Ранее источник ТАСС сообщал, что продлить арест попросил прокурор, адвокат Ефремова Эльман Пашаев выступил против. Защитник просил суд разрешить актеру двухчасовые прогулки в день и избрать другую меру пресечения.