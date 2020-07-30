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Суд продлил домашний арест актеру Михаилу Ефремову

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Пресненский районный суд Москвы продлил на полгода домашний арест актеру Михаилу Ефремову, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Продлен срок содержания под домашним арестом в отношении Михаила Ефремова на шесть месяцев с момента поступления уголовного дела в суд», — сообщили в суде.

Ефремов останется под домашним арестом до 22 января 2021 года.

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Михаил Ефремов
Представитель пресс-службы уточнил, что следующее судебное заседание по делу актера назначено на 5 августа.

Ранее источник ТАСС сообщал, что продлить арест попросил прокурор, адвокат Ефремова Эльман Пашаев выступил против. Защитник просил суд разрешить актеру двухчасовые прогулки в день и избрать другую меру пресечения.

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<p>Эльман Пашаев и Михаил Ефремов</p>

8 июня в центре Москвы на Смоленской площади актер вел автомобиль в нетрезвом состоянии. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, за рулем которого находился курьер Сергей Захаров. Мужчина получил тяжелые травмы от которых впоследствии умер.

Михаила Ефремова обвиняют в совершении преступления по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека). Российское законодательство предусматривает в этом случае наказание в виде лишения свободы от пяти до 12 лет.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил о том, что актер не признает себя виновным, так как «данное преступление не совершал». При этом представитель семьи Захарова Александр Добровинский сообщил о том, что сначала актер признал вину, а затем отказался от своих слов. 

Теги: Михаил Ефремов, арест, суд, новости
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