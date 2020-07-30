Суд продлил домашний арест актеру Михаилу Ефремову
Пресненский районный суд Москвы продлил на полгода домашний арест актеру Михаилу Ефремову, сообщили РБК в пресс-службе суда.
«Продлен срок содержания под домашним арестом в отношении Михаила Ефремова на шесть месяцев с момента поступления уголовного дела в суд», — сообщили в суде.
Ефремов останется под домашним арестом до 22 января 2021 года.
Ранее источник ТАСС сообщал, что продлить арест попросил прокурор, адвокат Ефремова Эльман Пашаев выступил против. Защитник просил суд разрешить актеру двухчасовые прогулки в день и избрать другую меру пресечения.