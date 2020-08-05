Ефремова доставили в суд на первое слушание по делу о смертельном ДТП

Ефремову предъявили обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека). Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 12 лет. Суд поместил актера под домашний арест, затем его продлили до 22 января 2021 года.

В июле Пашаев говорил, что Ефремов не будет просить суд об особом порядке рассмотрения его дела, поскольку он не признает свою вину. Если бы суд согласился с такой просьбой, актеру могли бы назначить меньше минимального срока заключения, установленного законом. Адвокат заявлял, что у него есть «козырь» для оправдания своего подзащитного, который он не раскрыл журналистам.