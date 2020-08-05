Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 августа
USD ЦБ: 73,38 (-0,78) Инвестиции, 04 авг, 13:46
Курс евро на 5 августа
EUR ЦБ: 86,5 (-0,72) Инвестиции, 04 авг, 13:46
Почему перехода госструктур на отечественное ПО за 4 года не случится Pro, 11:01 Ефремова доставили в суд на первое слушание по делу о смертельном ДТП Общество, 10:48 За сутки в России умерли 139 пациентов с COVID-19 Общество, 10:47 В России за сутки выявили 5 204 новых случая заражения коронавирусом Общество, 10:46 СМИ узнали о переговорах «Спартака» по трансферу чемпиона Европы Силвы Спорт, 10:43 «Эта штука летела за мной». ГИБДД фиксирует нарушения дронами Авто, 10:40 При обрушении моста во время учений в ЕАО пострадали около 20 человек Общество, 10:36 Взрыв в порту Бейрута. Главное Общество, 10:34 МЧС отправит в Бейрут пять самолетов с врачами и спасателями Общество, 10:29 Вирус лишних трат: как мебельной фирме продумать маркетинговую стратегию Pro, 10:18 В Москве еще 1329 человек вылечились от коронавируса Общество, 10:12 ЦИК Белоруссии назвала явку первого дня голосования на выборах президента Политика, 10:03 «Мулан» выйдет на Disney+ одновременно с премьерой в кино Стиль, 10:01 Глава КХЛ заявил о возможном переносе домашних матчей «Барыса» в Россию Спорт, 10:00
Авария с участием Ефремова ,  
0 

Ефремова доставили в суд на первое слушание по делу о смертельном ДТП

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Актера Михаила Ефремова, обвиняемого в аварии со смертельным исходом, доставили в Пресненский суд Москвы на первое заседание по существу дела о ДТП. Об этом сообщает корреспондент РБК.

На заседание также прибыл адвокат актера Эльман Пашаев.

Адвокат Ефремова решил просить суд о прямой трансляции с заседания
Общество
Михаил Ефремов

Автомобиль Ефремова 8 июня на Смоленской площади врезался в фургон, которым управлял курьер Сергей Захаров. Позже Захаров умер в больнице от полученных травм. Экспертиза показала, что за руль актер сел в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Video

Ефремову предъявили обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека). Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 12 лет. Суд поместил актера под домашний арест, затем его продлили до 22 января 2021 года.

Адвокат Ефремова опроверг информацию о признании артистом вины в ДТП
Общество
Михаил Ефремов

Читайте на РБК Pro
Рита Макграт — РБК Pro: «Вашу бизнес-модель быстро скопируют» РБК Pro: как бороться с выгоранием на удаленке. Чеклист от Bloomberg РБК Pro: «Впечатление — это маркетинг». Лекция Джозефа Пайна «На какую зарплату вы рассчитываете?»: что ответить на собеседовании

В июле Пашаев говорил, что Ефремов не будет просить суд об особом порядке рассмотрения его дела, поскольку он не признает свою вину. Если бы суд согласился с такой просьбой, актеру могли бы назначить меньше минимального срока заключения, установленного законом. Адвокат заявлял, что у него есть «козырь» для оправдания своего подзащитного, который он не раскрыл журналистам.

Теги: Суд, Михаил Ефремов, ДТП, Пресненский суд
Материалы по теме
Адвокат Ефремова решил просить суд о прямой трансляции с заседания
Общество
Суд продлил домашний арест актеру Михаилу Ефремову
Общество
Ефремов не будет просить суд об особом порядке рассмотрения его дела
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter