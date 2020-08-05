Ефремова доставили в суд на первое слушание по делу о смертельном ДТП
Актера Михаила Ефремова, обвиняемого в аварии со смертельным исходом, доставили в Пресненский суд Москвы на первое заседание по существу дела о ДТП. Об этом сообщает корреспондент РБК.
На заседание также прибыл адвокат актера Эльман Пашаев.
Автомобиль Ефремова 8 июня на Смоленской площади врезался в фургон, которым управлял курьер Сергей Захаров. Позже Захаров умер в больнице от полученных травм. Экспертиза показала, что за руль актер сел в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.