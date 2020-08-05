Первый самолет МЧС России вылетел в Бейрут для помощи после взрыва

Фото: МЧС России / ТАСС

Российский самолет Ил-76 МЧС России вылетел в столицу Ливана Бейрут, где накануне произошел сильный взрыв. Об этом сообщает ведомство в Telegram-канале.

На борту Ил-76 находятся оборудование для аэромобильного госпиталя, врачи и спасатели. Всего в Бейрут направили первым самолетом 56 человек и три единицы техники.

В ближайшее время в ливанскую столицу отправятся еще четыре самолета МЧС.

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