Общество , 05 авг, 16:53
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Первый самолет МЧС России вылетел в Бейрут для помощи после взрыва
Российский самолет Ил-76 МЧС России вылетел в столицу Ливана Бейрут, где накануне произошел сильный взрыв. Об этом сообщает ведомство в Telegram-канале.
На борту Ил-76 находятся оборудование для аэромобильного госпиталя, врачи и спасатели. Всего в Бейрут направили первым самолетом 56 человек и три единицы техники.
В ближайшее время в ливанскую столицу отправятся еще четыре самолета МЧС.
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