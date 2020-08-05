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Губернатор оценил ущерб от взрыва в Бейруте в $3–5 млрд

По словам губернатора Бейрута Марвана Аббуда, в ходе работ на месте взрыва в порту погибли десять спасателей, сотни человек лишились жилья
Последствия взрыва в порту Бейрута
Последствия взрыва в порту Бейрута (Фото: Ibrahim Dirani / EPA / ТАСС)

Ущерб от взрыва в Бейруте, в результате которого погибли более 100 человек, составит от $3 млрд до $5 млрд или даже больше, заявил губернатор столицы Ливана Марван Аббуд, передает телеканал LBC.

Он также сообщил, что во время работ на месте взрыва в порту погибли десять спасателей, сотни человек остались без жилья.

Взрыв в порту Бейрута прогремел накануне, 4 августа. В результате происшествия пострадали около 4 тыс. человек. По словам министра здравоохранения Ливана Хасана Хамада, многие из них до сих пор не могут получить медицинскую помощь из-за нехватки мест в больницах, которые заполнены ранеными.

Ситуация осложняется тем, что в результате взрыва в Бейруте четыре больницы были разрушены, а пациентов из них перевели в другие. Помимо этого, в городе не хватает медицинских принадлежностей, и если учесть, что вдобавок в мире сейчас пандемия коронавируса, то ситуацию можно назвать «катастрофической в прямом смысле этого слова», заявил Хамад, передает телеканал Sky News Arabia.

Причиной взрыва в Бейруте назвали груз со связанного с россиянином судна
Общество
Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб, в свою очередь, назвал взрыв национальным бедствием и попросил о помощи у «дружественных и братских стран». Гуманитарную помощь Ливану уже пообещали оказать Франция, Кипр, власти Евросоюза, Иран, Израиль, Египет и США. Россия отправит в Бейрут пять самолетов с врачами и спасателями.

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По версии властей Ливана, взрыв в порту произошел во время сварочных работ на складе, на котором хранилось 2750 т аммиачной селитры. Сотрудники порта решили заделать небольшие отверстия на складе, чтобы вещество никто не смог украсть.

По информации премьер-министра Ливана Хасана Диаба, аммиачная селитра хранилась на складе шесть лет «без принятия профилактических мер». Это кристаллическое вещество белого цвета, которое используется в качестве компонента для взрывчатки и как азотное удобрение.

По данным властей Ливана, несколько тонн аммиачной селитры  конфисковали в сентябре 2014 года с судна под названием Rhosus. Как сообщили моряки, работавшие на нем, владельцем судна был уроженец Хабаровска. После того как покупатель не прибыл за товаром, судно и часть экипажа оставили в порту из-за опасного груза. Владелец Rhosus тогда объявил о банкротстве и «фактически бросил судно», заявили моряки. Некоторые из них смогли вернуться домой лишь через год.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Ливан, взрыв
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