Губернатор оценил ущерб от взрыва в Бейруте в $3–5 млрд

По словам губернатора Бейрута Марвана Аббуда, в ходе работ на месте взрыва в порту погибли десять спасателей, сотни человек лишились жилья

Последствия взрыва в порту Бейрута (Фото: Ibrahim Dirani / EPA / ТАСС)

Ущерб от взрыва в Бейруте, в результате которого погибли более 100 человек, составит от $3 млрд до $5 млрд или даже больше, заявил губернатор столицы Ливана Марван Аббуд, передает телеканал LBC.

Он также сообщил, что во время работ на месте взрыва в порту погибли десять спасателей, сотни человек остались без жилья.

Взрыв в порту Бейрута прогремел накануне, 4 августа. В результате происшествия пострадали около 4 тыс. человек. По словам министра здравоохранения Ливана Хасана Хамада, многие из них до сих пор не могут получить медицинскую помощь из-за нехватки мест в больницах, которые заполнены ранеными.

Ситуация осложняется тем, что в результате взрыва в Бейруте четыре больницы были разрушены, а пациентов из них перевели в другие. Помимо этого, в городе не хватает медицинских принадлежностей, и если учесть, что вдобавок в мире сейчас пандемия коронавируса, то ситуацию можно назвать «катастрофической в прямом смысле этого слова», заявил Хамад, передает телеканал Sky News Arabia.