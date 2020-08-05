МЧС отправит в Бейрут пять самолетов с врачами и спасателями

Вид на морской порт Бейрута (Фото: Hussein Malla / AP)

МЧС России вышлет в Бейрут пять самолетов для оказания помощи пострадавшим при взрыве в местном порту. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении МЧС.

«Всего пять самолетов МЧС России будут направлены в рамках гуманитарной акции в ливанский Бейрут для оказания помощи и ликвидации последствий мощного взрыва, произошедшего накануне», — рассказали в ведомстве.

На борту самолетов МЧС также прибудут эксперты Роспотребнадзора с лабораторией по выявлению коронавируса. Все специалисты, учитывая пандемию, будут снабжены защитными средствами и костюмами.

Взрыв в порту Бейрута прогремел 4 августа. Он повредил несколько зданий поблизости, пострадали около 4 тыс. человек, более 100, по данным Красного Креста, погибли.