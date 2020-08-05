Общество , 05 авг, 17:09
0
Число погибших при взрыве в Бейруте возросло до 113 человек
Число погибших в результате взрыва в порту Бейрута увеличилось до 113 человек. Об этом сообщает местный телеканал LBCI Lebanon в Twitter со ссылкой на министра здравоохранения Хамада Хасана.
«113 человек были убиты и 4 тыс. человек ранены, десятки людей пропали без вести», — говорится в сообщении.
Ранее Красный крест сообщал, что в результате взрыва погибли более 100 человек.
Взрыв в порту Бейрута произошел 4 августа. Взрывная волна обрушила фасады нескольких зданий и повредила жилые дома и офисы.