Адвокат Ефремова заявил о фальсификации доказательств потерпевших

Эльман Пашаев и Михаил Ефремов (справа) (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о фальсификации доказательств по делу о смертельном ДТП, фигурантом которого стал актер, передает ТАСС со ссылкой на корреспондента в Пресненском суде Москвы, где проходит заседание.

По словам Пашаева, доказательства фальсифицировали представители потерпевших. Они, в частности, «собираются привлечь к суду не допрошенного на следствии свидетеля», — рассказал адвокат Ефремова.

Он добавил, что располагает информацией о планах стороны потерпевших «привлечь нескольких лжесвидетелей, якобы видевших Ефремова за рулем машины в момент и сразу после аварии».

Адвокат Ефремова призвал суд скептически отнестись к их показаниям и дать им соответствующую оценку. Судья приняла его заявление о фальсификации доказательств и сообщила, что позже даст ему оценку.