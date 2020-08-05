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Авария с участием Ефремова ,  
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Адвокат Ефремова заявил о фальсификации доказательств потерпевших

Эльман Пашаев и Михаил Ефремов (справа)
Эльман Пашаев и Михаил Ефремов (справа) (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о фальсификации доказательств по делу о смертельном ДТП, фигурантом которого стал актер, передает ТАСС со ссылкой на корреспондента в Пресненском суде Москвы, где проходит заседание.

По словам Пашаева, доказательства фальсифицировали представители потерпевших. Они, в частности, «собираются привлечь к суду не допрошенного на следствии свидетеля», — рассказал адвокат Ефремова.

Он добавил, что располагает информацией о планах стороны потерпевших «привлечь нескольких лжесвидетелей, якобы видевших Ефремова за рулем машины в момент и сразу после аварии».

Адвокат Ефремова призвал суд скептически отнестись к их показаниям и дать им соответствующую оценку. Судья приняла его заявление о фальсификации доказательств и сообщила, что позже даст ему оценку.

Адвокат Ефремова заявил о доказывающем невиновность актера «козыре»
Общество

Ранее, 5 августа, Михаила Ефремова доставили в суд на первое заседание по существу дела о ДТП.

Авария с участием автомобиля актера Jeep Grand Cherokee произошла 8 июня на Смоленской площади в центре Москвы. Ефремов, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, по данным МВД, выехал на встречную полосу и врезался в фургон службы доставки, которым управлял 57-летний курьер Сергей Захаров. Водитель фургона умер от полученных травм на следующий день в больнице.

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Ефремову предъявили обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека). Актера поместили под домашний арест до 22 января 2021 года.

Эльман Пашаев, в свою очередь, заявил о том, что актер «данное преступление не совершал». При этом адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский сообщил, что Ефремов сначала признал вину, затем отказался. Позднее Пашаев опроверг это, отметив что Ефремов не признавал свою вину и не будет просить суд об особом порядке рассмотрения дела. Адвокат подчеркнул, что у него есть «козырь» для оправдания актера, который он не раскрыл общественности.

Теги: Михаил Ефремов, адвокат, ДТП, фальсификация
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