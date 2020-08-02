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Авария с участием Ефремова ,  
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Адвокат Ефремова заявил о доказывающем невиновность актера «козыре»

У Эльмана Пашаева, адвоката актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, есть «козырь» для оправдания своего подзащитного. Об этом он рассказал в интервью «Газете.ру».

«Конечно. Но выдам я козырь не сразу», — ответил Пашаев на вопрос о том, есть ли у него доказательство невиновности Ефремова.

По словам Пашаева, вокруг дела Ефремова очень много «фантазий», которые не соответствуют действительности. Например, некоторые полагают, что адвокат попытается доказать, что актер не сидел за рулем своего автомобиля во время ДТП.

«Особенно другая сторона любит предполагать, как я буду «отмазывать» подзащитного. <...> Там как минимум везде были камеры — не знаю, кем нужно быть, чтобы в таких условиях фальсификацией заниматься», — отметил он.

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Михаил Ефремов

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня. Автомобиль актера выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, которым управлял курьер Сергей Захаров. Захаров получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Экспертиза показала, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Актеру было предъявлено обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека). По этой статье ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы. Также он проходит свидетелем по делу о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств (ст. 228.1 УК).

Ефремов находится под домашним арестом с 9 июня.

Теги: Михаил Ефремов, адвокат, ДТП
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