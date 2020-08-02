Адвокат Ефремова заявил о доказывающем невиновность актера «козыре»

У Эльмана Пашаева, адвоката актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, есть «козырь» для оправдания своего подзащитного. Об этом он рассказал в интервью «Газете.ру».

«Конечно. Но выдам я козырь не сразу», — ответил Пашаев на вопрос о том, есть ли у него доказательство невиновности Ефремова.

По словам Пашаева, вокруг дела Ефремова очень много «фантазий», которые не соответствуют действительности. Например, некоторые полагают, что адвокат попытается доказать, что актер не сидел за рулем своего автомобиля во время ДТП.

«Особенно другая сторона любит предполагать, как я буду «отмазывать» подзащитного. <...> Там как минимум везде были камеры — не знаю, кем нужно быть, чтобы в таких условиях фальсификацией заниматься», — отметил он.