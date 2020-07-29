Адвокат Ефремова опроверг информацию о признании артистом вины в ДТП

Михаил Ефремов (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Михаил Ефремов не признавал свою вину по делу о смертельном ДТП, заявил РБК адвокат артиста Эльман Пашаев.

«Вину он не признавал, мы пошли в суд», — заявил он.

По его словам, информация адвоката потерпевших Александра Добровинского о том, что актер признал вину, а затем отказался от своих слов, не соответствует действительности. «Пускай [адвокат Добровинский] показывает, что хочет. Мы пошли в суд, суд разбирается», — сказал он.

Михаил Ефремов находился за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, который 8 июня вылетел на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и врезался в фургон Lada. В результате ДТП водитель фургона Михаил Захаров скончался. Позднее экспертиза установила, что Ефремов находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, также в его анализах обнаружили следы наркотиков. В отношении актера возбудили уголовное дело, ему грозит от яти до 12 лет лишения свободы.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил о том, что актер «данное преступление не совершал». При этом представитель потерпевшей стороны Александр Добровинский сообщил о том, что Ефремов сначала признал вину, затем отказался. По его словам, это есть в материалах дела. Позднее Добровинский продемонстрировал документ, в котором, по словам адвоката, артист признает свою вину.