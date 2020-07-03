Авария с участием Ефремова , 03 июл, 14:44
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Адвокат Ефремова заявил о непризнании актером вины в аварии
Адвокат Эльман Пашаев и Михаил Ефремов
Михаил Ефремов «сегодня заявил о невиновности в совершении ДТП», сказал в интервью телеканалу «Москва 24» адвокат актера Эльман Пашаев. Он не стал уточнять, где и при каких обстоятельствах актер заявил об отсутствии своей виныю
«То есть данное преступление он не совершал», — добавил адвокат. «Более подробнее ничего пояснять не буду — это преждевременно», — уточнил он.
«Михаил Олегович, когда ранее сказал: «Я хочу возместить», — не возместить, а «готов платить», потому что в ДТП участвовала его машина», — сказал Пашаев. На этом его комментарий, опубликованный на сайте телеканала, обрывается.
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