Адвокат потерпевших сообщил об отказе Ефремова признать вину в ДТП

Ефремов управлял автомобилем Jeep Grand Cherokee, который вечером 8 июня вылетел на встречную полосу на Смоленской площади и столкнулся с фургоном Lada. Актер не пострадал, однако водитель другого автомобиля Михаил Захаров получил серьезные травмы и позднее скончался в больнице. В отношении Ефремова возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Если его признают виновным, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

Экспертиза установила, что Ефремов был в состоянии сильного алкогольного опьянения, позже в его крови обнаружили наркотики.

3 июля адвокат актера Эльман Пашаев сообщил, что Ефремов «заявил о невиновности в совершении ДТП». Он не стал уточнять, где и при каких обстоятельствах актер заявил об отсутствии своей вины. «То есть данное преступление он не совершал», — добавил тогда адвокат и отказался объяснять подробности.

Позже в разговоре с РБК Пашаев на вопрос, заявлял ли Ефремов об отсутствии своей вины, уклонился от ответа. «Давайте мы на этот вопрос ответим после следствия, когда оно закончится», — сказал Пашаев. «Если Ефремов хотел помочь пострадавшей стороне, это не означает, что он в чем-то виноват», — добавил адвокат актера.

В тот же день Пашаев заявил, что защита намерена добиваться оправдания Ефремова. «Мы будем добиваться оправдания подзащитного. Любой нормальный адвокат так бы попытался сделать», — заявил тогда Пашаев.

20 июля прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу. Ефремова обвинили в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК).