Американские спутники обнаружили модель авианосца США в Ормузском проливе

Фото: Maxar Technologies

Военные Ирана вывели в Ормузский пролив построенную Тегераном модель американского авианосца, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на спутниковые снимки Maxar Technologies.

Модель авианосца выглядит как уменьшенная копия корабля «Нимиц», который ВМС США регулярно отправляют в Персидский залив. Длина модели меньше на 100 м, а ширина — на 25 м. На палубе судна расположено 16 моделей самолетов.

По данным агентства, Иран не впервые строит подобные макеты. В 2015 году Корпус стражей исламской революции использовал похожий авианосец в своих упражнениях во время военных учений. Макет был уничтожен в ходе этих учений с помощью ракеты класса «земля — море».

Пресс-секретарь командования Пятого флота ВМС США Ребекка Ребарич сообщила Associated Press, что не знает, зачем Тегеран создал этот макет и какую тактическую ценность он представляет для них в ходе учений. «Мы не стремимся к конфликту, но по-прежнему готовы защищать силы и интересы США от морских угроз в регионе», — сказала она. Пятый флот ВМС США патрулирует морские пути на Ближнем Востоке.