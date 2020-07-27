Американские спутники обнаружили модель авианосца США в Ормузском проливе

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 июля
USD ЦБ: 71,59 (-0,01) Инвестиции, 14:36
Курс евро на 28 июля
EUR ЦБ: 83,78 (+0,67) Инвестиции, 14:36
Эксперты назвали разницу зарплат учителей и врачей в Москве и регионах Общество, 15:44 Модный дом Longchamp закроет подразделения в России из-за коронавируса Общество, 15:43 Покупаем Toyota RAV4: реальные цены, версии, наличие, сроки Авто, 15:38 Читаем новый печатный номер «РБК Стиль. Недвижимость и дизайн» в онлайне Стиль, 15:25 Как адаптировать сайт под мобильные устройства Pro, 15:20 ВОЗ созовет чрезвычайный комитет для оценки ситуации с COVID-19 в мире Общество, 15:19 ЛУКОЙЛ войдет в проект по добыче углеводородов в Сенегале Бизнес, 15:16 Курс евро превысил ₽84 впервые с 22 апреля Инвестиции, 15:14 Вице-чемпион мира Ловрен перешел из «Ливерпуля» в «Зенит» Спорт, 15:13 Власти Вьетнама объявили о появлении более заразного типа коронавируса Общество, 15:10 В Белом доме сочли чрезмерными пособия из-за коронавируса Общество, 15:09 Американские спутники обнаружили модель авианосца США в Ормузском проливе Политика, 15:08 Путин и Трамп отстали от Меркель в рейтинге одобрения лидеров Политика, 15:07 Аренда или ипотека: что выгоднее в современной России Недвижимость, 15:03
Политика ,  
0 

Американские спутники обнаружили модель авианосца США в Ормузском проливе

Фото: Maxar Technologies
Фото: Maxar Technologies

Военные Ирана вывели в Ормузский пролив построенную Тегераном модель американского авианосца, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на спутниковые снимки Maxar Technologies.

Модель авианосца выглядит как уменьшенная копия корабля «Нимиц», который ВМС США регулярно отправляют в Персидский залив. Длина модели меньше на 100 м, а ширина — на 25 м. На палубе судна расположено 16 моделей самолетов.

Лавров выразил уверенность в сохранении ядерной сделки по Ирану
Политика
Сергей Лавров

По данным агентства, Иран не впервые строит подобные макеты. В 2015 году Корпус стражей исламской революции использовал похожий авианосец в своих упражнениях во время военных учений. Макет был уничтожен в ходе этих учений с помощью ракеты класса «земля — море».

Пресс-секретарь командования Пятого флота ВМС США Ребекка Ребарич сообщила Associated Press, что не знает, зачем Тегеран создал этот макет и какую тактическую ценность он представляет для них в ходе учений. «Мы не стремимся к конфликту, но по-прежнему готовы защищать силы и интересы США от морских угроз в регионе», — сказала она. Пятый флот ВМС США патрулирует морские пути на Ближнем Востоке.

Перехваченный истребителями F-15 иранский самолет успешно сел в Тегеране
Общество
Самолет компании&nbsp;Mahan Air <div id="gtx-anchor" style="position: absolute; visibility: hidden; left: 20px; top: 73px; width: 427.953px; height: 43px;"></div> <div aria-describedby="bubble-2" class="jfk-bubble gtx-bubble" role="alertdialog" style="visibility: visible; left: -170px; top: 126px; opacity: 1;"> <div class="jfk-bubble-content-id" id="bubble-2"> <div id="gtx-host" style="min-width: 200px; max-width: 400px;"></div> </div> <div aria-label="Close" class="jfk-bubble-closebtn-id jfk-bubble-closebtn" role="button" tabindex="0"></div> <div class="jfk-bubble-arrow-id jfk-bubble-arrow jfk-bubble-arrowup" style="left: 214px;"> <div class="jfk-bubble-arrowimplbefore"></div> <div class="jfk-bubble-arrowimplafter"></div> </div> </div>

Конфликт США и Ирана начался в 1970-х годах, когда Вашингтон ввел санкции против Ирана из-за разработки ядерного оружия. В 2015 году Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия подписали Совместный всеобъемлющий план действий, ограничивающий ядерные разработки Ирана (так называемая ядерная сделка). Взамен на согласие Тегерана принять предусмотренные сделкой условия Америка смягчила направленные на Иран санкции. Однако спустя три года Вашингтон вышел из сделки, объяснив это нарушениями со стороны Ирана. В ответ на это Тегеран отказался от части обязательств.

В начале 2020 года Франция, Германия и Великобритания также обвинили Иран в несоблюдении договоренностей. В ответ в Тегеране заявили, что готовы сохранить сделку, если соглашение будет основано на доброжелательности партнеров.

В апреле 2020 года президент США Дональд Трамп распорядился открывать огонь по иранским патрульным катерам, если те будут преследовать американские суда.

В ответ на его заявление глава Корпуса стражей исламской революции Хосейн Салами объявил, что иранские военные будут уничтожать американские корабли, угрожающие безопасности страны.

Теги: сша, Иран, ВМС США, авианосец, КСИР
Материалы по теме
Патрушев заявил о нарушении сбитым беспилотником США иранской границы
Политика
В Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ
Политика
Читайте на РБК Pro
Глава Ipsos Дидье Трюшо — РБК: «Я ненавижу нынешнюю культуру стартапов» Глава Ipsos Дидье Трюшо — РБК: «Я ненавижу нынешнюю культуру стартапов»
Инструкция от Boxberry: как открыть пункт выдачи заказов Инструкция от Boxberry: как открыть пункт выдачи заказов
Тебе не скрыться: как удаленка привела к тотальной слежке за сотрудниками Тебе не скрыться: как удаленка привела к тотальной слежке за сотрудниками
Маркировка одежды и обуви: бедствие или новый этап развития фешен-ретейла Маркировка одежды и обуви: бедствие или новый этап развития фешен-ретейла
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter