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Гибель Сулеймани ,  
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В Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ

Касем Сулеймани
Касем Сулеймани (Фото: Khamenei.Ir / ZUMA / Global Look Press)

Власти Ирана в понедельник утром казнили Махмуда Мусави Маджда, обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ, а также передаче сведений о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Расследование против Маджда начали еще до гибели Сулеймани. Его обвиняли не только в шпионаже в пользу США, но и в работе на израильскую разведку «Моссад». Казненный, по версии иранского суда, собирал информацию о Корпусе стражей исламской революции, элитное подразделение которого возглавлял Сулеймани, передавал ее иностранным спецслужбам и получал за это вознаграждение в долларах.

Тегеран выявил шпиона, отследив его телефонные разговоры с представителями ЦРУ. Маджд передавал им также сведения о вооружениях, телекоммуникациях, расположении военных объектов и секретных кодах. Кроме того, утверждается, что он пытался установить контакт с разведкой Саудовской Аравии.

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Агентство отмечает, что казнь Маджда не связана непосредственно с гибелью Сулеймани, так как он был арестован еще до этого.

Генерал Касем Сулеймани погиб 3 января недалеко от аэропорта Багдада в Ираке в результате ракетного обстрела автоколонны. Атака на Сулеймани была операцией вооруженных сил США. Президент Дональд Трамп объяснял убийство генерала тем, что Сулеймани готовил нападения на американские посольства в разных странах.

Теги: казнь, Иран, Касем Сулеймани
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