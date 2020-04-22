Трамп приказал открывать огонь по иранским кораблям в случае конфликта
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что распорядился открывать огонь по иранским патрульным катерам, если те будут устраивать провокации против американских кораблей.
«Я проинструктировал Военно-морские силы США открывать огонь и уничтожать любые иранские вооруженные суда, если они будут преследовать наши суда на воде», — заявил президент Соединенных Штатов.
Позднее он выложил в своем Twitter видео с одним из инцидентов на море, в котором иранские патрульные суда приближаются к американскому военному кораблю. «Сонный Джо (Джо Байден, вероятный соперник Трампа на предстоящих президентских выборах от демократов. — РБК) считает, что это нормально. Я — нет!», — подписал он этот пост.
Ранее, как сообщал Reuters, американские военные заявили, что 15 апреля 11 военных кораблей Ирана подошли на близкое расстояние к кораблям ВМС США в Персидском заливе, назвав эти действия «провокационными».