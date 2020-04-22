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Трамп приказал открывать огонь по иранским кораблям в случае конфликта

Если иранские корабли будут преследовать суда ВМФ США, то американские военные будут открывать по ним огонь. Об этом президент Дональд Трамп заявил в ответ на очередной инцидент с участием американских моряков в Персидском заливе

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что распорядился открывать огонь по иранским патрульным катерам, если те будут устраивать провокации против американских кораблей.

«Я проинструктировал Военно-морские силы США открывать огонь и уничтожать любые иранские вооруженные суда, если они будут преследовать наши суда на воде», — заявил президент Соединенных Штатов.

Позднее он выложил в своем Twitter видео с одним из инцидентов на море, в котором иранские патрульные суда приближаются к американскому военному кораблю. «Сонный Джо (Джо Байден, вероятный соперник Трампа на предстоящих президентских выборах от демократов. — РБК) считает, что это нормально. Я — нет!», — подписал он этот пост.

Ранее, как сообщал Reuters, американские военные заявили, что 15 апреля 11 военных кораблей Ирана подошли на близкое расстояние к кораблям ВМС США в Персидском заливе, назвав эти действия «провокационными».

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Политика
Дональд Трамп

У побережья Ирана в районе Персидского залива и Ормузского пролива регулярно случаются инциденты с участием американских и иранских военных. В июле 2017 года военный патрульный корабль США Thunderbolt сделал предупредительные выстрелы из пулемета в сторону иранского судна, которое приблизилось на расстояние порядка 150 м. В Тегеране действия американских моряков назвали провокацией.

В июне 2019 года Иран сообщил, что сбил американский разведывательный беспилотник. По утверждению Тегерана, он вторгся в воздушное пространство страны. Соединенные Штаты в ответ заявили, что дрон был сбит в международном воздушном пространстве. В ответ на уничтожение беспилотника Трамп сначала приказал нанести по Ирану ракетный удар, однако в последний момент остановил его выполнение. Как пояснил глава государства, убийство людей было бы непропорциональным ответом на сбитый дрон. В июле США, в свою очередь, сами уничтожили иранский беспилотник в Ормузском проливе, который, по заявлению Вашингтона, угрожал американскому десантному кораблю USS Boxer.

Наибольшее обострение между Ираном и США в последние годы произошло зимой этого года, после удара американских беспилотников в Ираке, в результате которого был убит глава иранского элитного подразделения «Аль-Кудс» Касем Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетный удар по военным базам США в Ираке.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Дональд Трамп, Иран, США
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