Лавров выразил уверенность в сохранении ядерной сделки по Ирану

Сергей Лавров (Фото: МИД РФ)

Шансы на сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе остаются. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров по итогам переговоров со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

«Рассматриваем нашу сегодняшнюю встречу как очень важный этап в общих усилиях, которые сейчас предпринимают оставшиеся участники Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе по сохранению этого важнейшего достижения многосторонней дипломатии», — сказал Лавров.

По словам главы российского МИДа, аналогичной позиции придерживаются Китай и европейские члены СВПД. Лавров подчеркнул, что Россия считает политику США, направленную на «полное разрушение» сделки и других международных соглашений в сфере контроля вооружений, деструктивной.

СВПД был подписан в 2015 году, он ограничивает ядерные разработки Ирана. Соглашение подписали Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия. В 2018 году Вашингтон вышел из сделки, обвинив Иран в ее нарушении. В ответ на это Тегеран отказался от части обязательств.