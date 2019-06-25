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Золото $1 450 (+0,7%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
FedEx $190 (+18,77%) прогноз BMO Capital Markets к 11.06.20
Доллар/Рубль ₽62 (-0,96%) прогноз Goldman Sachs к 24.06.20
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Патрушев заявил о нарушении сбитым беспилотником США иранской границы

Сбитый Ираном американский беспилотник нарушил государственную границу и находился в воздушном пространстве страны. Об этом журналистам заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, передает «РИА Новости».

Он подчеркнул, что получил данную информацию от Министерства обороны России. «Каких-то других доказательств мы не получали», — добавил он.

Тегеран сообщил об уничтожении силами ПВО американского беспилотника в своем воздушном пространстве 20 июня. Вашингтон опроверг нарушение границы. Президент США Дональд Трамп заявил о решении нанести ракетный удар по Ирану, но в последний момент он приказал ВВС возвращаться обратно, чтобы не убивать людей из-за потери дрона.

Спустя четыре дня Трамп объявил о введении санкций против верховного лидера Ирана Али Хаменеи за «агрессивные действия иранского режима», включая сбитый американский беспилотник.


 

Теги: Николай Патрушев, Иран, государственная граница, нарушение
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