Глава КСИР приказал атаковать корабли США в случае конфликта

Если корабли США будут угрожать безопасности Ирана, иранские военные атакуют их, заявил Хосейн Салами. Днем ранее открывать огонь по иранским кораблям в случае опасных сближений приказал президент США Дональд Трамп

Хосейн Салами (Фото: Ebrahim Noroozi / AP)

Иран уничтожит американские военные корабли, угрожающие безопасности страны, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, передает Reuters.

С таким обращением он выступил на следующий день, после того как президент США Дональд Трамп приказал открывать огонь по иранским кораблям, если те будут преследовать американские.

«Я приказал нашим ВМС уничтожить любые американские террористические силы в Персидском заливе, которые угрожают безопасности военных или невоенных кораблей Ирана», — пригрозил Салами. Он отметил, что безопасность залива является одним из стратегических приоритетов Ирана.

22 апреля Трамп заявил, что распорядился открывать огонь по иранским патрульным катерам, если они будут преследовать американские корабли. Позднее он выложил в Twitter видео одного из инцидентов, когда иранские патрульные суда приблизились к американскому военному кораблю. «Сонный Джо (Джо Байден, возможный соперник Трампа на президентских выборах от демократов. — РБК) считает, что это нормально. Я — нет!» — заявил Трамп.