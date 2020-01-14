Страны ЕС заявили о невыполнении Ираном обязательств по ядерной сделке

Франция, Германия и Великобритания запустили механизм разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном. Это может привести к возобновлению антииранских санкций. Свое решение в ЕС объяснили нарушением Тегераном соглашения

Европейские страны-участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе запустили механизм разрешения споров, предусмотренный статьей 36 договора. Об этом главы МИД Франции, Германии и Великобритании («евротройка») сообщили 14 января в совместном заявлении.

Свое решение министры объяснили невыполнением Ираном положений ядерной сделки. О свертывании Тегераном своих обязательств по СВПД европейские страны высказывались еще в ноябре прошлого года, отмечается в заявлении. «В ходе заседания Совместной комиссии [по СВПД] 6 декабря мы четко заявили Ирану, что, если он не пересмотрит свои действия, у нас не останется иного выбора, кроме как предпринять действия в рамках СВПД, в том числе запустить механизм разрешения споров», — заявили министры «евротройки».

Вместо того чтобы прислушаться к ЕС, Иран продолжил нарушать обязательства в рамках СВПД, констатировали европейские министры. В частности, в январе Тегеран отказался ограничивать работу центрифуг по обогащению урана и соблюдать лимиты этого процесса. «Учитывая действия Ирана, у нас не осталось иного выбора, кроме как формально заявить о своем беспокойстве относительно невыполнения Ираном своих обязательств в рамках СВПД», — говорится в заявлении глав МИД «евротройки». От Франции его подписал Жан-Ив Ле Дриан, от Великобритании — Доминик Рааб, от Германии — Хайко Маас.

Министры также напомнили о своем беспокойстве из-за решения США выйти из СВПД в 2018 году. Европейские страны неукоснительно выполняли свои обязательства в рамках соглашения и предпринимали активные действия, чтобы его сохранить, отмечается в заявлении дипломатов.

В Иране готовы к диалогу насчет сохранения СВПД, если он будет основан на доброжелательности партнеров, заявил во вторник официальный представитель МИД Исламской Республики Аббас Мусави. Однако Тегеран готов продемонстрировать «серьезный и жесткий» ответ на любые «деструктивные меры» со стороны других участников сделки, сообщил он (цитата по Reuters).