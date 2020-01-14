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Политика ,  
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Страны ЕС заявили о невыполнении Ираном обязательств по ядерной сделке

Франция, Германия и Великобритания запустили механизм разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном. Это может привести к возобновлению антииранских санкций. Свое решение в ЕС объяснили нарушением Тегераном соглашения

Европейские страны-участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе запустили механизм разрешения споров, предусмотренный статьей 36 договора. Об этом главы МИД Франции, Германии и Великобритании («евротройка») сообщили 14 января в совместном заявлении.

Свое решение министры объяснили невыполнением Ираном положений ядерной сделки. О свертывании Тегераном своих обязательств по СВПД европейские страны высказывались еще в ноябре прошлого года, отмечается в заявлении. «В ходе заседания Совместной комиссии [по СВПД] 6 декабря мы четко заявили Ирану, что, если он не пересмотрит свои действия, у нас не останется иного выбора, кроме как предпринять действия в рамках СВПД, в том числе запустить механизм разрешения споров», — заявили министры «евротройки».

Вместо того чтобы прислушаться к ЕС, Иран продолжил нарушать обязательства в рамках СВПД, констатировали европейские министры. В частности, в январе Тегеран отказался ограничивать работу центрифуг по обогащению урана и соблюдать лимиты этого процесса. «Учитывая действия Ирана, у нас не осталось иного выбора, кроме как формально заявить о своем беспокойстве относительно невыполнения Ираном своих обязательств в рамках СВПД», — говорится в заявлении глав МИД «евротройки». От Франции его подписал Жан-Ив Ле Дриан, от Великобритании — Доминик Рааб, от Германии — Хайко Маас.

Министры также напомнили о своем беспокойстве из-за решения США выйти из СВПД в 2018 году. Европейские страны неукоснительно выполняли свои обязательства в рамках соглашения и предпринимали активные действия, чтобы его сохранить, отмечается в заявлении дипломатов.

В Иране готовы к диалогу насчет сохранения СВПД, если он будет основан на доброжелательности партнеров, заявил во вторник официальный представитель МИД Исламской Республики Аббас Мусави. Однако Тегеран готов продемонстрировать «серьезный и жесткий» ответ на любые «деструктивные меры» со стороны других участников сделки, сообщил он (цитата по Reuters).

В России выразили надежду, что запуск механизма не приведет к ухудшению нынешней ситуации. «Она [«евротройка»] заявила, что это сделано с добрыми намерениями ради спасения ядерной сделки и не связано с американской политикой максимального давления. Хотелось бы надеяться, что этот шаг не осложнит ситуацию еще больше», — написал в Twitter постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Решение «евротройки», вероятно, является попыткой продемонстрировать, что она серьезно относится к невыполнению Ираном положений СВПД, отмечает старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Эли Геранмайе. Запуск механизма разрешения споров даст европейцам время для того, чтобы вернуть Иран к выполнению нынешних условий сделки, особенно учитывая шанс смены власти в США в ноябре, уточнила она.

По мнению Геранмайе, у Ирана есть несколько вариантов ответа на действия ЕС:

  • формально активировать механизм разрешения споров, обвинив в несоблюдении обязательств ЕС и США
  • продолжить наращивать ядерный потенциал в нарушение СВПД и не обращать внимание на шаги ЕС
  • попытаться получить от ЕС более выгодные экономические условия в обмен на возвращение к выполнению СВПД

Среди европейских участников СВПД нет согласия, в каком ключе продолжать переговоры с Ираном. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил во вторник о готовности пересмотреть ядерную сделку таким образом, чтобы она соответствовала требованиям президента США. Ранее Дональд Трамп настаивал на включении в соглашение положений об ограничении ракетной программы Ирана и о корректировке его региональной политики. Однако верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что считает необходимым сохранить нынешние условия СВПД.

Что предполагает механизм разрешения споров

  • Если участник СВПД считает, что Иран не выполняет условия ядерной сделки, он имеет право вынести этот вопрос на обсуждение совместной комиссии, в которую входят представители стран-участников СВПД («евротройка», Китай, Россия и Иран).
  • У совместной комиссии будет 15 дней для разрешения спора с возможностью продления срока по всеобщему согласию.
  • Если какой-либо участник СВДП посчитает, что проблема не исчерпана, он может передать вопрос на рассмотрение министров иностранных дел.
  • После этого подавшие жалобу и сторона, чьи действия оспариваются, могут передать рассмотрение вопроса консультативному совету, который должен состоять из трех членов.
  • Если ситуация не будет исчерпана в рамках институтов СВПД, вопрос о невыполнении Ираном своих обязательств может быть поднят в Совете безопасности ООН. В течение 30 дней после обращения совет должен провести голосование по соответствующей резолюции.
  • Для утверждения резолюции требуется одобрение всех участников СВПД, а также США. Если резолюция не будет принята, санкции против Ирана на уровне ООН будут восстановлены. В то же время они не будут распространятся на уже заключенные контракты с Ираном.
Автор: Евгений Пудовкин
Теги: Евросоюз, Франция, Германия, Великобритания, ядерная сделка, Иран
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