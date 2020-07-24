Перехваченный истребителями F-15 иранский самолет успешно сел в Тегеране

Пассажирский самолет иранской авиакомпании Mahan Air, который ранее перехватили американские истребители F-15, который ранее в небе над Сирией, успешно приземлился в аэропорту Тегерана имени Имама Хомейни. Об этом сообщает иранское информационное агентство Tasnim.

Лайнер вернулся в Тегеран после дозаправки в Бейруте. Компания Mahan Air пообещала в течение дня сделать официальное заявление относительно инцидента с самолетом в небе над Сирией.

В заявлении агентства добавляется, что на борту лайнера не было ни одного политика ил военного.

Вечером 23 июля истребители F-15 вплотную приблизились к самолету авиакомпании Mahan Air в небе над Сирией. Лайнер следовал по маршруту Тегеран — Бейрут. Чтобы избежать столкновения с истребителями, лайнер быстро сменил высоту. Впоследствии он приземлился в аэропорту Бейрута. В результате вынужденных маневров самолета пострадали несколько пассажиров По словам пилота иранского лайнера, истребители были американскими.

При этом телерадиокомпания IRIB сообщила, что истребители могут быть израильскими. Как сообщает израильская государственная радиостанция Kan со ссылкой на источник, данный инцидент не связан с Израилем.

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, комментируя случившееся, заявил , что в случае, если с иранским самолетом что-то произойдет, ответственность за это будут нести США.

По словам иранского дипломата, передал МИД Исламской Республики информировал о случившемся постоянного представителя своей страны при ООН Маджда Раванчи, генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, а также посла Швейцарии в Тегеране, чье посольство представляет интересы США в Иране.