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Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Коронавир»

Фармацевтический комплекс по производству готовых лекарственных форм и биотехнологических субстанций в Ярославле
Фармацевтический комплекс по производству готовых лекарственных форм и биотехнологических субстанций в Ярославле (Фото: r-pharm.com)

Министерство здравоохранения одобрило применение препарата с торговым названием «Коронавир» для лечения коронавируса SARS-CoV-2, следует из данных Государственного реестра лекарственных средств.

Препарат зарегистрировала компания «Р-Фарм», в оборот препарат должен поступить с 1 января 2021 года. «Производство препарата, организованное при участии Фонда развития промышленности, будет осуществляться на предприятии «Р-Фарм» в городе Ярославль», — говорится в сообщении компании, поступившем в РБК. После получения регистрационного удостоверения препарат отправят в регионы, его начнут применять в стационарах Москвы, Петербурга, Ярославля и других городов.

В основе «Коронавира» то же действующее вещество, что и у других лекарств, одобренных Минздравом для борьбы с инфекцией, — фавипиравир. Он входит в состав препаратов с торговым названием «Авифавир» (это было первое лекарство против COVID-19, одобренное для применения Россией) и «Арепливир».

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Клинические испытания фавипиравира Минздрав решил провести в апреле. Ведомство также отмечало, что во время клинических испытаний на людях эффективность «Авифавира» составила 90%. В июне его поставили в 35 регионов России, а также в Белоруссию, в ближайшее время его должны доставить в Казахстан. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев обещал, что в рамках обязательного медицинского страхования препарат будут выдавать бесплатно.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, препарат, Минздрав
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