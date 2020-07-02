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Россия начала экспортировать лекарство для лечения коронавируса

Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Россия начала экспорт препарата «Авифавир» для лечения коронавируса в Белоруссию. Об этом сообщают Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «ХимРар».

«Поставки препарата в июне были осуществлены в 35 регионов по всей России, а также в Республику Беларусь. В ближайшее время поставки «Авифавира» также будут осуществлены в Республику Казахстан, о чем уже достигнуты договоренности», — говорится в сообщении.

РФПИ и «ХимРар» также отметили, что существенный интерес в приобретении препарата выражают некоторые страны Латинской Америки, с которыми ведутся переговоры, страны СНГ, Ближнего Востока и других регионов мира.

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Фото: Иван Юдин / ТАСС

В июне было произведено 100 тыс. курсов лекарства, несмотря на то, что изначальный план производства предусматривал 60 тыс. курсов. В июле также ожидается свыше 100 тыс. курсов «Авифавира». Предприятие намерено увеличить производственные мощности в три раза, чтобы удовлетворить внутренний и внешний спрос.

Первый в России препарат против коронавируса «Авифавир» получил одобрение Минздрава 30 мая. Действующим веществом в составе препарата является фавипиравир. Минздрав разрешил провести клинические испытания препарата в лечении коронавируса в конце апреля.

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В конце июня Минздрав России одобрил применение еще одного препарата от коронавируса под торговым наименованием «Арепливир». В его составе то же действующее вещество, что и у «Авифавира».

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Россия, экспорт, лекарство, коронавирус
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