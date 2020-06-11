Производители заявили о поставке партии препарата от COVID-19 в больницы

препарат против коронавируса «Авифавир» (Фото: chemrar.ru)

Первая партия российского препарата «Авифавир», предназначенного для лечения коронавирусной инфекции, поступила в российские больницы. Об этом говорится в совместном релизе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и группы компаний «ХимРар», которые занимаются его производством. Сообщение производителей поступило в РБК.

Лекарство получили клиники и фармацевтические организации Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также больницы Республики Татарстан и Екатеринбурга.

В июне производители препарата планируют поставить 60 тыс. курсов «Авифавира» в больницы. В сообщении отмечено, что при необходимости объем производства лекарства можно увеличить до 2 млн курсов в год. Он будет бесплатным для жителей страны по полисам ОМС.

«Авифавир» является российским аналогом японского препарата «Фавипиравир». По данным российского Минздрава, его эффективность по итогам клинических испытаний составила 90%.

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