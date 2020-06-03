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Минздрав рекомендовал еще один препарат для лечения коронавируса

Фото: chemrar.ru
Фото: chemrar.ru

Министерство здравоохранения утвердило седьмую версию методических рекомендаций по лечению COVID-19. Документ опубликован на сайте ведомства.

В ней в перечень лекарств для лечения заболевания внесен фавипиравир. В рекомендациях говорится, что этот противовирусный препарат прошел клинические испытания в Китае и Японии, исследования в области его применения продолжаются. В России клинические исследования фапипиравира провели с участием 330 пациентов с COVID-19. Элиминация вируса была достигнута на десятый день у 85% принимавших его.

Препарат зарегистрирован при условии, что он будет применяться только в стационаре под наблюдением медицинского персонала, который должен быть предупрежден о неполноте клинических исследований. Кроме того, его нельзя давать детям и беременным, предупредил Минздрав.

В Минздраве понадеялись на скорое завершение испытаний лекарства от COVID
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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Министерство зарегистрировало препарат 1 июня. «Минздрав России выдал регистрационное удостоверение на препарат прямого противовирусного действия «Фавипиравир» (торговое наименование «Авифавир») отечественного производства, показавший в клинических испытаниях эффективность против COVID-19», — говорится в сообщении. Его эффективность оценили в 90%.

«Это прямой противовирусный препарат, который действует непосредственно на вирус. На первом этапе исследований было показано, что элиминация вируса происходит фактически в два раза быстрее, чем в контрольной группе. Если обратиться к тем цифрам, которые у нас имеются — в среднем время элиминации составляло около четырех дней, в отличие от контрольной группы, где она составляла около девяти дней», — заявил заместитель директора Национального исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Владимир Чуланов.

По итогам первого этапа клинических исследований фавипиравир продемонстрировал безопасность: не выявлено никаких ранее не зарегистрированных побочных эффектов, пояснили в министерстве.

Материал дополняется

Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, лечение, Минздрав
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