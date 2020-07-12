«Дочка» «Норникеля» объявила о новом разливе топлива

В начале июня в Красноярском крае объявили ЧП федерального масштаба из-за разлива 21 тыс. т топлива из резервуара ТЭЦ-3 в Норильске, принадлежащей НТЭК, «дочке» «Норникеля». По оценкам Росприроднадзора, 6 тыс. т попало в грунт, остальные 15 тыс. т — в водоемы, общая площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м.

Следственный комитет возбудил четыре уголовных дела — по ч. 1 ст. 293 УК России (халатность) из-за несвоевременного информирования о чрезвычайной ситуации, по ст. 254 УК России (порча земли), ст. 246 УК России (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ст. 250 УК России (загрязнение вод).

Министр природных ресурсов и экологии Елена Панова заявила, что экология в районе утечки будет восстанавливаться не менее 10 лет. Совладелец и глава «Норильского никеля» Владимир Потанин оценил стоимость ликвидации последствий аварии минимум в 10 млрд руб., пообещав, что работы оплатит сама компания.

Но позже Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в 148 млрд руб. «Норникель» сообщил, что не согласен с такими выводами и оспорит их.