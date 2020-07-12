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«Дочка» «Норникеля» объявила о новом разливе топлива

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В Красноярском крае в районе поселка Тухард из-за разгерметизации трубопровода во время перекачки топлива вылилось 44,5 т авиакеросина. Об этом сообщается на сайте «Норильсктрансгаза» (дочернее предприятие «Норильского никеля»).

Предварительно, разгерметизация продолжалась 15 минут. На место происшествия выехали аварийные службы, работу трубопровода остановили. «Угрозы жизни и здоровью людей на территории нет», — уточнила компания.

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Команда спасателей в районе ликвидации последствий техногенной аварии под Норильском

Организация проведет внутреннее расследование, информацию о случившемся направили в МЧС.

В июне специалисты Талнахской обогатительной фабрики (ТОФ, также входит в «Норникель») грубо нарушили «правила эксплуатации хвостохранилища» предприятия, из-за чего произошел сброс отходов. «Новая газета» сообщала, что из хвостохранилища в тундру сливали воду, загрязненную тяжелыми металлами, поверхностно-активными веществами и серной кислотой. Ответственных сотрудников фабрики уволили, следствие начало проверку.

В начале июня в Красноярском крае объявили ЧП федерального масштаба из-за разлива 21 тыс. т топлива из резервуара ТЭЦ-3 в Норильске, принадлежащей НТЭК, «дочке» «Норникеля». По оценкам Росприроднадзора, 6 тыс. т попало в грунт, остальные 15 тыс. т — в водоемы, общая площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м.

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Рабочий на месте ликвидации последствий разлива топлива на ТЭЦ-3

Следственный комитет возбудил четыре уголовных дела — по ч. 1 ст. 293 УК России (халатность) из-за несвоевременного информирования о чрезвычайной ситуации, по ст. 254 УК России (порча земли), ст. 246 УК России (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ст. 250 УК России (загрязнение вод).

Министр природных ресурсов и экологии Елена Панова заявила, что экология в районе утечки будет восстанавливаться не менее 10 лет. Совладелец и глава «Норильского никеля» Владимир Потанин оценил стоимость ликвидации последствий аварии минимум в 10 млрд руб., пообещав, что работы оплатит сама компания.

Но позже Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в 148 млрд руб. «Норникель» сообщил, что не согласен с такими выводами и оспорит их.

Теги: «Норникель», ЧП, разлив топлива
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