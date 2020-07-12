«Дочка» «Норникеля» объявила о новом разливе топлива
В Красноярском крае в районе поселка Тухард из-за разгерметизации трубопровода во время перекачки топлива вылилось 44,5 т авиакеросина. Об этом сообщается на сайте «Норильсктрансгаза» (дочернее предприятие «Норильского никеля»).
Предварительно, разгерметизация продолжалась 15 минут. На место происшествия выехали аварийные службы, работу трубопровода остановили. «Угрозы жизни и здоровью людей на территории нет», — уточнила компания.
Организация проведет внутреннее расследование, информацию о случившемся направили в МЧС.
В июне специалисты Талнахской обогатительной фабрики (ТОФ, также входит в «Норникель») грубо нарушили «правила эксплуатации хвостохранилища» предприятия, из-за чего произошел сброс отходов. «Новая газета» сообщала, что из хвостохранилища в тундру сливали воду, загрязненную тяжелыми металлами, поверхностно-активными веществами и серной кислотой. Ответственных сотрудников фабрики уволили, следствие начало проверку.