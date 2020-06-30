В Кремле исключили перекосы в пользу «Норникеля» в деле о разливе топлива

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что ситуацию в Норильске контролируют разные государственные структуры

Рабочий на месте ликвидации последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

В ситуации с разливом топлива на норильской ТЭЦ-3 невозможны «перекосы» в пользу интересов компании «Норильский никель», контроль за ситуацией в Норильске возложен на разные ведомства, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Один из журналистов спросил об инциденте, который произошел 28 июня. Тогда на машину полицейских, прибывших для проверки сообщений о сбросе отходов у фабрики «Норникеля», наехал трактор. Журналист назвал это «странной ситуацией».

«Компания «Норникель» имеет больше ресурсов, чем в среднем компании в любом регионе России. Не видит ли Кремль перекоса в пользу компании «Норникель», а не в пользу государства в этой ситуации?» — спросил журналист.

«Такие перекосы исключены», — ответил Песков.

Представитель Кремля сказал, что ситуацию в Норильске контролируют разные ведомства. «То, что упомянули вы, это касается правоохранительных органов; если речь идет об экологических вопросах, этим занимаются наши экологические ведомства», — добавил он.

29 мая на ТЭЦ-3 «дочки» «Норникеля» НТЭК произошел разлив дизельного топлива. По факту аварии было заведено несколько уголовных дел — о порче земли и загрязнении воды, нарушении правил охраны окружающей среды, а также о халатности из-за подозрений в запоздалом сообщении об утечке. Из поврежденного хранилища ТЭЦ-3 вылилось около 21 тыс. т дизельного топлива.

Российское отделение организации Greenpeace заявило, что экологический ущерб от разлива топлива в Норильске без учета вреда почве и выбросов загрязняющих веществ в атмосферу может составить более 6 млрд руб. А позднее увеличило оценку до 10,2 млрд руб.