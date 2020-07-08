«Норникель» оспорит размер ущерба от аварии в Норильске

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

«Норникель» решил оспорить размер ущерба, рассчитанный Росприроднадзором по итогам аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, сообщается на сайте компании.

«По мнению компании, расчеты вреда, причиненного водным объектам и почве, выполненные Енисейским межрегиональным управлением Росприроднадзора, основаны на принципах, которые привели к искажению результатов и нуждаются в корректировке», — говорится сообщении.

Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в 148 млрд руб.

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