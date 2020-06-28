Общество , 28 июн, 11:23
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Следователи начали проверку из-за сброса отходов у фабрики «Норникеля»
Следователи начали проверку информации о том, что в технологической зоне Талнахской обогатительной фабрики (входит в «Норникель») в Норильске был «несанкционированный сброс жидких отходов в тундровую зону». Об этом говорится в сообщении краевого СК.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сообщили в следственном комитете.
- О сбросе отходов утром в воскресенье написала «Новая газета». В материале говорилось, что они попадают в реку Хараелах и в озеро Пясино.
- По предварительным данным «Росприроднадзора», при гидравлических испытаниях трубопровода горячей воды «и вследствие обильного ливня» резко вырос уровень воды в отстойном пруду.
- «Норникель» сообщил, что начал служебное расследование.
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