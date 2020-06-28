Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 июня
USD ЦБ: 69,13 (-0,34) Quote, 26 июн, 12:56
Курс евро на 27 июня
EUR ЦБ: 77,54 (-0,52) Quote, 26 июн, 12:56
Росприроднадзор назвал причину сброса отходов на фабрике «Норникеля» Общество, 11:40 Как Газпромбанк Автолизинг вырастил бизнес до 10 млрд руб. за два года РБК и #CloudMTS, 11:39 Следователи начали проверку из-за сброса отходов у фабрики «Норникеля» Общество, 11:23 Идеальный шторм: что делать с деньгами в 2020 году РБК и Сбербанк Первый, 10:59 В России с начала пандемии от коронавируса умерли более 9 тыс. человек Общество, 10:54 Топ-11 смертных грехов в маркетинге COVID-реальности Pro, 10:54 В России за сутки выявили 6,7 тыс. новых зараженных коронавирусом Общество, 10:52 #дайджест: что произошло в моде за неделю Стиль, 10:49 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 28 июня Общество, 10:32 Taycan: первый в истории Porsche электрический суперкар РБК и Porsche, 10:20 В Норильске произошел сброс отходов в районе фабрики «Норникеля» Общество, 10:00 Основатель Airbnb Чески: «Нас назвали тараканами, и это был комплимент» Pro, 09:45 Баланс между работой и семьей — как молодому отцу обойтись без жертв РБК и STADA, 09:39 Собянин оценил скорость восстановления спорта в Москве после пандемии Спорт, 09:22
Общество ,  
0 

Следователи начали проверку из-за сброса отходов у фабрики «Норникеля»

Фото: Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

Следователи начали проверку информации о том, что в технологической зоне Талнахской обогатительной фабрики (входит в «Норникель») в Норильске был «несанкционированный сброс жидких отходов в тундровую зону». Об этом говорится в сообщении краевого СК.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сообщили в следственном комитете.

  • О сбросе отходов утром в воскресенье написала «Новая газета». В материале говорилось, что они попадают в реку Хараелах и в озеро Пясино.
  • По предварительным данным «Росприроднадзора», при гидравлических испытаниях трубопровода горячей воды «и вследствие обильного ливня» резко вырос уровень воды в отстойном пруду.
  • «Норникель» сообщил, что начал служебное расследование.

Материал дополняется


 
Авторы: Людмила Подобедова, Анна Томилова
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter