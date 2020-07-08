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Авария с топливом в Норильске ,  
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Кобылкин указал на обязанность «Норникеля» возместить ущерб от аварии

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин назвал оценку причиненного разливом топлива ущерба в 148 млрд руб. основанной на официально зафиксированных показателях причиненного вреда
Норникель GMKN ₽18 786 +1,14% Купить
Фото: Денис Кожевников / ТАСС
Фото: Денис Кожевников / ТАСС

В соответствии с действующим в России законодательством все лица, виновные в причинении ущерба окружающей среде, обязаны возместить его в полном объеме. Об этом заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, комментируя заявление «Норникеля» о несогласии с данной Росприроднадзором оценкой ущерба, причиненного разливом топлива с ТЭЦ-З «Норильского никеля».

«Если компания готова доказать в суде, что она не виновна, у нее есть такое право. Мы видели последствия аварии, официально зафиксировали все показатели причиненного вреда, Росприроднадзор рассчитал ущерб», — сказал Кобылкин, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы Минприроды.

Министр также отметил невозможность «зачета» при этом средств, потраченных на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

«Эти средства не могут быть зачтены, поскольку не имеют никакого отношения к аварии и ее ликвидации», — сказал Кобылкин.

29 мая на ТЭЦ-3 «дочки» «Норникеля» НТЭК произошел разлив дизельного топлива. По факту аварии было заведено несколько уголовных дел — о порче земли и загрязнении воды, нарушении правил охраны окружающей среды, а также о халатности из-за подозрений в запоздалом сообщении об утечке. Из поврежденного хранилища ТЭЦ-3 вылилось около 21 тыс. т дизельного топлива.

Последствия разлива топлива в Норильске. Фоторепортаж
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6 июля Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) оценила сумму экологического ущерба от разлива топлива на ТЭЦ-3 «Норильского никеля» почти в 147,78 млрд руб. (около $2 млрд).

«Объем ущерба водным арктическим ресурсам беспрецедентен. Сумма ему соответствует», — прокомментировал тогда оценку Кобылкин.

8 июля «Норникель» сообщил, что оспаривает оценку Росприроднадзора, которая, по мнению компании, основана «на принципах, которые привели к искажению результатов и нуждаются в корректировке». В «Норникеле» заявили, что в своих расчетах ведомство неверно оценило массу попавших в реки нефтепродуктов и необоснованно использовало максимально возможный повышающий коэффициент.

«Норникель» оспорит размер ущерба от аварии в Норильске
Бизнес
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

По факту ЧП под Норильском Следственный комитет возбудил четыре уголовных дела — по ч. 1 ст. 293 УК России (халатность) из-за несвоевременного информирования о чрезвычайной ситуации, а также по ст. 254 УК России (порча земли), ст. 246 УК России (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ст. 250 УК России (загрязнение вод).

Автор: Евгений Калюков
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