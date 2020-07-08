Кобылкин указал на обязанность «Норникеля» возместить ущерб от аварии

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин назвал оценку причиненного разливом топлива ущерба в 148 млрд руб. основанной на официально зафиксированных показателях причиненного вреда

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В соответствии с действующим в России законодательством все лица, виновные в причинении ущерба окружающей среде, обязаны возместить его в полном объеме. Об этом заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, комментируя заявление «Норникеля» о несогласии с данной Росприроднадзором оценкой ущерба, причиненного разливом топлива с ТЭЦ-З «Норильского никеля».

«Если компания готова доказать в суде, что она не виновна, у нее есть такое право. Мы видели последствия аварии, официально зафиксировали все показатели причиненного вреда, Росприроднадзор рассчитал ущерб», — сказал Кобылкин, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы Минприроды.

Министр также отметил невозможность «зачета» при этом средств, потраченных на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

«Эти средства не могут быть зачтены, поскольку не имеют никакого отношения к аварии и ее ликвидации», — сказал Кобылкин.

29 мая на ТЭЦ-3 «дочки» «Норникеля» НТЭК произошел разлив дизельного топлива. По факту аварии было заведено несколько уголовных дел — о порче земли и загрязнении воды, нарушении правил охраны окружающей среды, а также о халатности из-за подозрений в запоздалом сообщении об утечке. Из поврежденного хранилища ТЭЦ-3 вылилось около 21 тыс. т дизельного топлива.