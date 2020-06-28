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«Норникель» отстранил сотрудников фабрики от работы после сброса отходов

В компании сообщили, что сотрудники допустили грубое нарушение правил эксплуатации хвостохранилища, что привело к сбросу отходов
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Некоторые сотрудники Талнахской обогатительной фабрики (ТОФ, входит в «Норникель») отстранены от работы, говорится в сообщении «Норникеля», поступившем в РБК. «Ответственные лица ТОФ отстранены от исполнения своих обязанностей», — сообщили в компании.

В «Норникеле» также сказали, что сотрудниками ТОФ было допущено «грубое нарушение правил эксплуатации хвостохранилища фабрики».

Сброс отходов произошел ранее в воскресенье. По информации «Норникеля», руководство ТОФ приняло решение откачать осветленную техническую воду на прилегающую территорию, чтобы не допустить возможных нештатных ситуаций, связанных с повышением уровня воды в отстойном пруду хвостохранилища.

Ранее Росприроднадзор сообщал, что уровень воды в пруду резко повысился после проведения гидравлических испытаний трубопровода горячей воды и ливня.

Следователи начали проверку из-за сброса отходов у фабрики «Норникеля»
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Фото: Следственный комитет РФ

«Норникель» начал служебное расследование случившегося. Компания взаимодействует с Росприроднадзором и МЧС по мониторингу ситуации и оценке последствий», — говорится в сообщении организации. В компании также заверили, что угрозы утечки отходов нет.

По информации «Новой газеты», вода была загрязнена тяжелыми металлами, сернистой кислотой и поверхностно-активными веществами. Через ручьи она попала в реку Хараелах, которая затем впадает в озеро Пясино, отмечало издание. В МЧС также подтверждали опасность попадания загрязненной воды в водоемы.

СК начал проверку сообщений о несанкционированном сбросе отходов.

Авторы: Светлана Бурмистрова, Мария Лисицына
Теги: «Норникель», хвостохранилище, загрязнение
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