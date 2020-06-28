«Норникель» отстранил сотрудников фабрики от работы после сброса отходов

В компании сообщили, что сотрудники допустили грубое нарушение правил эксплуатации хвостохранилища, что привело к сбросу отходов

Некоторые сотрудники Талнахской обогатительной фабрики (ТОФ, входит в «Норникель») отстранены от работы, говорится в сообщении «Норникеля», поступившем в РБК. «Ответственные лица ТОФ отстранены от исполнения своих обязанностей», — сообщили в компании.

В «Норникеле» также сказали, что сотрудниками ТОФ было допущено «грубое нарушение правил эксплуатации хвостохранилища фабрики».

Сброс отходов произошел ранее в воскресенье. По информации «Норникеля», руководство ТОФ приняло решение откачать осветленную техническую воду на прилегающую территорию, чтобы не допустить возможных нештатных ситуаций, связанных с повышением уровня воды в отстойном пруду хвостохранилища.

Ранее Росприроднадзор сообщал, что уровень воды в пруду резко повысился после проведения гидравлических испытаний трубопровода горячей воды и ливня.